Das Future Fit Festival bietet Wiener*innen die Möglichkeit, innovative Berufe der Zukunft kennenzulernen und direkt auszuprobieren. Mit über 280 Veranstaltungen und Workshops in ganz Wien ermöglicht es einen einzigartigen Einblick in die Arbeitswelten von morgen.

Das Future Fit Festival öffnet heute seine Türen und verwandelt Wien in die Hauptstadt der Zukunftsberufe. Bis zum 10. Juni erwartet die Wienerinnen eine Vielzahl an Events, die spannende Einblicke in die Berufe der Zukunft bieten. 280 Veranstaltungen, Workshops und Mitmachstationen laden dazu ein, neue Fähigkeiten zu erlernen und berufliche Perspektiven zu entdecken. Vom Klimaschutz über Digitalisierung bis hin zu Gesundheit und Pflege – das Festival bietet für jeden etwas.

Marko Miloradović, Geschäftsführer des waff, lädt alle Wienerinnen ein, die Chancen des Festivals zu nutzen: „Hier können Sie neue Berufe entdecken und ausprobieren. Das Future Fit Festival ist für junge wie auch für erfahrene Wienerinnen eine Plattform zur beruflichen Weiterentwicklung.“

Vielfältige Einblicke durch 187 Partner*innen

Das Festival wird von 187 Partner*innen unterstützt. Zu den renommierten Unternehmen und Institutionen gehören der Wiener Gesundheitsverbund, Wiener Stadtwerke, Atos/Eviden und viele mehr. Sie bieten praxisnahe Workshops und Einblicke in verschiedene Berufsfelder. Evelyn Kölldorfer-Leitgeb, Generaldirektorin des Wiener Gesundheitsverbunds, erklärt: „Das Future Fit Festival ist eine einzigartige Gelegenheit, die Pflegeberufe kennenzulernen und sich in eine neue berufliche Richtung zu orientieren.“

Peter Weinelt, Generaldirektor der Wiener Stadtwerke, hebt hervor: „Die Energiewende erfordert Fachkräfte, die das Handwerk beherrschen. Das Festival bietet die Möglichkeit, mehr über diese Berufe zu erfahren und sich mit den richtigen Fähigkeiten auszurüsten.“

Zukunftsberufe aus erster Hand erleben

Besucherinnen des Festivals können in die Welt von Zukunftsberufen eintauchen. Von Coding und KI bis zu Green Jobs und Pflegeberufen – zahlreiche Workshops bieten die Möglichkeit, selbst aktiv zu werden. Die Future Fit Experience im Museumsquartier ist der Mittelpunkt des Festivals und lädt alle ein, sich selbst auszuprobieren. Hier können junge Wienerinnen ihre Kompetenzen reflektieren und gleichzeitig die Berufe der Zukunft erleben.

Erste Einblicke von Marko Miloradović, Geschäftsführer des waff

In exklusiven Gesprächen erläutert Marko Miloradović, wie das Future Fit Festival gezielt Menschen mit Migrationshintergrund unterstützt. „Die mehr als 170.000 Wiener*innen der BKS-Community sind in Wien großteils sehr gut integriert, sprachlich, beruflich, kulturell. Für Beschäftigte steht der waff mit Information, Beratung und finanzieller Förderung auch für Deutschkurse und danach für fachliche Aus- und Weiterbildung bereit. Das Future Fit Festival ist die ideale Gelegenheit, sich in der Festivalzentrale im Museumsquartier oder bei einigen der 280 Veranstaltungen, Anregungen und Impulse für die persönliche berufliche Weiterentwicklung zu holen. Hier werden Einblicke in spannende Bereiche geboten, vieles kann auch vor Ort ausprobiert werden – vor allem in den Bereichen Klimaschutz und Technik sowie Coding und Gesundheit und Soziales.“

Er fügt hinzu, dass Sprachbarrieren und mangelnde Vernetzung abgebaut werden: „Das Future Fit Festival bietet Veranstaltungen, Workshops und auch Einblicke in Firmen, die man sonst nicht so einfach bekommt. Der waff bietet auch eine eigene Berufsinformation in Bosnisch, Kroatisch, Serbisch an und es gibt einen Infotag in deiner Muttersprache in Favoriten. Ich lade die BKS-Community in Wien ein, die Events des Future Fit Festivals zu besuchen und auch in die Zentrale, die Future Fit Experience zu kommen. Hier können Sie wertvolle Kontakte zu Firmen oder Institutionen aufbauen, die beim Weiterkommen im Beruf durchaus hilfreich sein können.“

Highlight-Events: Themenvielfalt zum Anfassen

Das Future Fit Festival bietet zahlreiche Highlight-Events, bei denen sich Wiener*innen direkt mit den Zukunftsberufen beschäftigen können. Zu den wichtigsten Veranstaltungen gehören:

22. April – Wien Care : Messe für Pflege- und Sozialberufe

: Messe für Pflege- und Sozialberufe 29. April – Jobchance Coding : Workshops zu Coding, KI und UX/UI

: Workshops zu Coding, KI und UX/UI 6. Mai – Jobchance Klima : Zukunftstechnologien im Bereich Klima und Mobilität

: Zukunftstechnologien im Bereich Klima und Mobilität 14. Mai – Female First : Netzwerk-Event für Frauen in der Karriere

: Netzwerk-Event für Frauen in der Karriere 28. Mai – Jobchance Pädagogik: Karrierechancen im Bereich Pädagogik

Die Wiener Stadtverwaltung gibt zudem Einblicke in Berufe bei den Wiener Stadtgärten und dem Wien Kanal, um zu zeigen, wie vielfältig die Arbeitswelt der Zukunft in der Stadt aussieht.

Future Fit Festival Programm 2025

Future Fit App: Digitaler Guide für das Festival

Die Future Fit App, die ab dem 16. April kostenlos verfügbar sein wird, bietet eine interaktive Übersicht über alle Veranstaltungen und Aktivitäten des Festivals. Nutzer*innen können sich ihre persönlichen Empfehlungen anzeigen lassen und sich problemlos durch das Festival navigieren.

Zukunftsorientierte Berufsbildung in Wien

Das Festival verfolgt einen innovativen Ansatz zur Berufsorientierung. Es ist nicht nur ein Event für Schüler*innen, sondern auch für Erwachsene, die neue berufliche Wege gehen wollen. „In der sich schnell wandelnden Arbeitswelt müssen auch Erwachsene immer wieder neue berufliche Perspektiven finden. Das Festival macht Mut, Neues zu wagen“, betont Miloradović.

Mit über 280 Events und vielen kostenlosen Angeboten ist das Future Fit Festival die ideale Gelegenheit, in die Berufswelt von morgen einzutauchen. Besucher*innen können ihre Zukunft aktiv mitgestalten, sei es durch Workshops, praxisorientierte Stationen oder die direkte Begegnung mit Unternehmen.

Ein Festival für alle

Das Future Fit Festival ist eine einzigartige Chance für Wiener*innen, sich mit den Berufen der Zukunft auseinanderzusetzen. Egal ob jung oder alt, das Festival bietet allen die Möglichkeit, ihre berufliche Zukunft aktiv zu gestalten. Wer den Blick hinter die Kulissen renommierter Unternehmen wagen möchte, sollte sich die Chance nicht entgehen lassen.