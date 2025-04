Die Wiener Badesaison Vorbereitung läuft auf Hochtouren. Bis zum offiziellen Start am 2. Mai werden 73 Becken gereinigt, Liegeflächen gepflegt und zahlreiche Modernisierungen umgesetzt.

In Wien laufen die Vorbereitungen für die kommende Badesaison auf Hochtouren, wobei der offizielle Startschuss am 2. Mai fällt. Bis zum ersten Freitag im Mai müssen sämtliche städtische Bäder betriebsbereit sein, was derzeit intensive Reinigungs- und Instandsetzungsmaßnahmen erfordert. Zu den laufenden Arbeiten zählen die Pflege der Liegeflächen, das Säubern von Kästchen, Kabinen und Sonnenliegen sowie notwendige Sanierungen an Gebäuden und Wegflächen.

Parallel erfolgen die obligatorischen Sicherheitsüberprüfungen. Insgesamt werden 73 Schwimmbecken entleert, einer gründlichen Reinigung unterzogen und anschließend wieder befüllt. Neben den routinemäßigen Säuberungen finden auch umfangreichere Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen statt. So wurden beispielsweise mehrere Kabinenblöcke renoviert und das Kleinkinderbecken im Gänsehäufel erneuert.

Bäder-Modernisierung

Das Strandbad Alte Donau verfügt nun über einen barrierefreien Einstieg ins Gewässer. Im Hadersdorfer Bad entstehen aktuell ein mit Liftanlage ausgestatteter barrierefreier Zugang sowie modernisierte Sanitäranlagen. Auch das Kleinkinderbecken und der Wasserspielgarten im Familienbad Strebersdorf erfahren eine umfassende Auffrischung.

In den größeren Freibädern werden wieder verschiedene Sport- und Animationsprogramme für Kinder angeboten. Badegäste können ihre Fertigkeiten bei speziellen Volleyballtrainings verbessern. Während der Sommerferien findet jeden Donnerstag erlebnispädagogischer Englischunterricht statt – im Familienbad Schweizergarten um 11 Uhr, im Laaerbergbad um 13.30 Uhr und im Angelibad um 15.30 Uhr.

Kostenlose Schwimmkurse werden erneut für Kinder und Jugendliche angeboten, allerdings in den Hallenbädern der Stadt. Die zehntägigen Intensivkurse mit maximal sechs Teilnehmern pro Gruppe vermitteln grundlegende Schwimmkenntnisse. Für Interessierte stehen in sieben verschiedenen Bädern insgesamt 158 Kurse mit 948 Plätzen zur Verfügung.

Die Kurse finden jeweils über zwei Wochen von Montag bis Freitag in den Hallenbädern Amalienbad, Wien-Simmering, Theresienbad, Hietzing, Döbling, Großfeldsiedlung und Donaustadt statt.

Kultur im Freibad

Auch kulturelle Veranstaltungen bereichern die Freibadsaison in Wien. Den Auftakt bildet die Bezirkstour der Wiener Festwochen mit der Theateraufführung „Ein gefräßiger Schatten“ am 15. Juni um 11.30 Uhr. Die Wiener Band 5/8erl in Ehr’n präsentiert am 27. Juni ihren Song Badeschluss im Schafbergbad, nachdem sie ein 90-minütiges Konzert gegeben hat.

Weitere musikalische Darbietungen finden am 24. Juli im Angelibad sowie am 25. August im Krapfenwaldlbad im Rahmen des Johann Strauss-Festjahres statt. Birgit Denk gastiert mit ihrer Veranstaltung „Denk mit Kultur“ am 26. Juli im Strandbad Alte Donau und lädt zur Unterhaltung der Badegäste ein.

Die Wiener Badesaison 2025 endet Mitte September, wobei die Eintrittspreise unverändert bleiben. Kinder zahlen 2,60 Euro, Jugendliche 4,30 Euro und Erwachsene 7,60 Euro. Die Saisonkarte kostet für Erwachsene 159,60 Euro.

Trotz eines verregneten Starts im Mai verzeichneten die Wiener Bäder laut Stadt Wien im Vorjahr über 2,2 Millionen Besucherinnen und Besucher.