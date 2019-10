Gabriela Braičić beim Supertalent: ihre Soul-Stimme ist nicht von dieser Welt (VIDEO)

Die 14-Jährige aus Omiš (Kroatien) sorgte mit ihrer Interpretation des Songs „I’m Changing“ für Standing Ovations und zog nicht nur die Jury in ihren Bann.

Seit ihrem Auftritt vergangenen Samstag in der kroatischen Version des Supertalents wird es um Gabriela Braičić einfach nicht ruhig. Ihre außergewöhnliche Stimme, die einfach nicht zu einem 14-jährigen Mädchen passt, verzauberte nicht nur die Anwesenden im Saal, sondern das gesamte Land.

„So etwas wird nur einmal in tausend Jahren geboren“

Während ihres Auftrittes kamen die Jurymitglieder kaum aus dem Staunen heraus. „Vielleicht gehören dein Körper und dein T-Shirt der Klasse 8D, aber deine Stimme keinesfalls“, zeigte sich Davor Bilman begeistert.

Martina Tomić, die eigentlich für ihre Strenge und harschen Kommentare bekannt ist, hatte während Gabrielas gesamten Auftrittes Tränen in den Augen: „Es gibt einfach nichts, was man dazu sagen soll. So etwas ist einfach nicht von dieser Welt. So etwas wird nur einmal in tausend Jahren geboren – dessen musst du dir bewusst sein“, kommentierte Tomić.

Goldener Buzzer

Während Maja Šuput und ihre anderen Jurykollegen das unglaubliche Talent nicht in Worte fassen konnte, fasste Janko Popović Volarić seine Begeisterung in eine Tat: „Dein Auftritt war gut. Du bist weder für ein Ja noch ein Nein, sondern für den goldenen Buzzer. Ich kann es kaum erwarten, dich noch einmal zu hören“, so Popović Volarić.

Das Video von Gabrielas Auftritt findet ihr auf der zweiten Seite!