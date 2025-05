Gasflasche explodiert – Opfer kämpft um sein Leben

Eine explodierende Gasflasche verwandelte eine Garage in Axams in ein Trümmerfeld. Der Unfall forderte zwei Verletzte – einer schwebt in Lebensgefahr.

Am Donnerstagabend erschütterte eine heftige Explosion die Gemeinde Axams im Bezirk Innsbruck-Land. Gegen 19.40 Uhr detonierte eine Gasflasche in der Garage eines Mehrparteienhauses. Bei dem Vorfall wurden zwei Personen verletzt, eine davon erlitt besonders schwere Verletzungen und musste mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck transportiert werden.

Laut Angaben der Leitstelle Tirol befindet sich die schwer verletzte Person in einem ernsten Zustand. Zum Verletzungsgrad der zweiten Person liegen derzeit keine detaillierten Informationen vor. Die genauen Umstände, die zur Explosion führten, sind noch ungeklärt und werden aktuell untersucht.

Großer Rettungseinsatz

Der Vorfall löste einen umfangreichen Rettungseinsatz aus. Die Feuerwehren aus Axams und Grinzens rückten an, unterstützt von drei Rettungswagen, einem Notarzt, einem Einsatzleiter des Roten Kreuzes sowie einem Rettungshubschrauber. Die Einsatzkräfte brachten die Situation rasch unter Kontrolle.

Nach bisherigen Erkenntnissen bestand für die übrigen Bewohner des Hauses keine Gefahr.