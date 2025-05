Eltern aufgepasst: So könnt ihr euch diesen Bonus holen!

Die AK Oberösterreich unterstützt ihre Mitglieder noch bis Ende des Schuljahres mit einem Klassenfahrtsbonus. Bis zu den Sommerferien haben Eltern mit Kindern der 5. bis 9. Schulstufe noch die Möglichkeit, den Bonus online zu beantragen. Die AK Schulkosten Umfrage macht deutlich, wie belastend die Ausgaben für die Eltern sind. Neben der Nachmittagsbetreuung sind Klassenfahrten die größten Kostentreiber.

Eltern müssen für Klassenfahrten während eines Schuljahres tief in die Taschen greifen. Das zeigen auch die Ergebnisse der großen AK Schulkosten Umfrage, an der über 2.200 Eltern teilgenommen und für rund 3.700 Kinder Aussagen getroffen haben. Zwei Drittel der befragten Eltern (63 Prozent), deren Kinder an der Wintersportwoche teilgenommen haben, empfinden die Kosten dafür als sehr bzw. eher belastend. Neben der Nachmittagsbetreuung waren die Klassenfahrten die größten Kostentreiber für die Eltern. In Summe gaben die befragten Eltern in Oberösterreich zwischen den Herbst- und Semesterferien für den Schulbesuch ihrer Kinder durchschnittlich 800 Euro pro Schulkind aus.

Bis zu 150 Euro für Klassenfahrten

„Klassenfahrten sind für Kinder und Jugendliche sehr wertvoll. Umso wichtiger ist es, dass allen Schüler die Teilnahme an Schulreisen und Exkursionen ermöglicht wird“, sagt AK-Präsident Andreas Stangl und fügt hinzu: „Das empfinden auch die Eltern so. Doch die damit verbundenen Kosten zu stemmen, ist nicht einfach.“ Deshalb bietet die AK Oberösterreich im laufenden Schuljahr den AK-Klassenfahrtsbonus an. 18.500 Eltern haben den Bonus bereits beantragt. Bis 6. Juli haben AK-Mitglieder mit Kindern in der 5. bis 9. Schulstufe noch die Möglichkeit, den Bonus zu beantragen. 75 Euro gibt es für eintägige und 150 Euro für mehrtägige Klassenfahrten, einmalig für das Schuljahr 2024/25. Der Antrag kann für bereits erfolgte, kostenpflichtige Klassenfahrten gestellt werden.

AK fordert Schulfonds

„Ein Schulfonds zur finanziellen Unterstützung bei Schulveranstaltungen und Exkursionen könnte nicht nur die Eltern entlasten, sondern auch den Schulen wieder mehr Möglichkeiten zur Organisation von spannenden und kindgerechten Aktivitäten im Klassenverband ermöglichen“, sagt AK-Präsident Andreas Stangl. Um möglichst vielen Schülern die Teilnahme an Schulveranstaltungen zu ermöglichen, fordert die AK Oberösterreich eine Verdoppelung der Tagsätze bei der Schulveranstaltungshilfe des Landes Oberösterreich und die Möglichkeit, diese bereits für eintägige Schulveranstaltungen zu beantragen.