Produktions-Stopp: Ein-Cent-Münzen werden abgeschafft

**Nach mehr als zwei Jahrhunderten verschwindet ein amerikanisches Symbol: Die USA stoppen die Produktion ihrer Penny-Münze – ein historischer Schritt mit Millionen-Einsparungen.**

Die USA beenden nach mehr als 230 Jahren die Herstellung ihrer Ein-Cent-Münze. Die Finanzbehörde gab am Donnerstag bekannt, dass im laufenden Monat die finale Bestellung für Penny-Rohlinge erfolgt sei. Neue Münzen dieser Stückelung werden voraussichtlich ab Anfang 2026 nicht mehr in den Zahlungsverkehr gelangen.

Der parteiübergreifend unterstützte Schritt wird hauptsächlich mit den steigenden Produktionskosten begründet. Diese haben sich innerhalb eines Jahrzehnts von 1,3 Cent auf 3,69 Cent pro Münze nahezu verdreifacht. Durch die Einstellung der Penny-Produktion rechnet die Regierung mit jährlichen Einsparungen von 56 Millionen Dollar (49,47 Mio. Euro).

⇢ Neues Budget-Gesetz: Das alles wird ab Juli teurer!

Trumps Entscheidung

Im Februar hatte Präsident Donald Trump seinen Finanzminister Scott Bessent angewiesen, die Herstellung der Münze zu stoppen. Künftig sollen Bargeldtransaktionen auf den nächsten Fünf-Cent-Betrag gerundet werden. Diese Münze wird in den USA als „Nickel“ bezeichnet.

Laut Finanzbehörde befinden sich aktuell etwa 114 Milliarden Pennys im Umlauf. Die Münze wurde erstmals 1793 von der amerikanischen Regierung ausgegeben und trägt seit 1909 das Porträt von Präsident Abraham Lincoln.

Europäische Parallelen

Auch in Europa steht die Ein-Cent-Münze in der Kritik. Einige Euroländer wie Finnland haben sie bereits faktisch aus dem Verkehr gezogen. Das Nationale Bargeldforum sprach sich im März 2025 dafür aus, bei Barzahlungen in Deutschland auf die nächsten fünf Euro-Cent zu runden.

Dies würde auch die Zwei-Cent-Münze überflüssig machen, für die es im US-Münzsystem keine Entsprechung gibt.

Das 2024 auf Initiative der Deutschen Bundesbank gegründete Nationale Bargeldforum vereint Vertreter der Kreditwirtschaft, des Einzelhandels, des Verbraucherschutzes sowie der Automatenbetreiber.