Entspannung Gaza: UN erklärt Hungersnot für beendet – Lage bleibt „kritisch“

1 Min. Lesezeit | 19. Dezember 2025

Aufatmen im Gazastreifen: Die UN erklärt die Hungersnot offiziell für beendet. Doch trotz verbesserter Lebensmittelversorgung bleibt die Lage kritisch.

Die Uno hat die im August im Gazastreifen ausgerufene Hungersnot offiziell für beendet erklärt. Nach Einschätzung der zuständigen Experten habe sich die Ernährungssicherheit in dem Krisengebiet inzwischen soweit verbessert, dass in keinem Teilbereich mehr die Kriterien einer Hungersnot nach der international anerkannten IPC-Skala (Klassifikationssystem für Ernährungsunsicherheit) erfüllt seien, wie am Freitag bekannt wurde.

⇢ Bundesheer-Einsatz in Israel: Regierung entsendet Truppen in Krisengebiet



Kritische Gesamtlage

Trotz dieser Entwicklung stufen die Vereinten Nationen den gesamten Gazastreifen weiterhin als „Notfallgebiet“ ein. Zwar sei ein „besserer Zugang für humanitäre und kommerzielle Lebensmittellieferungen“ zu verzeichnen, dennoch bleibe die Gesamtsituation in dem palästinensischen Küstengebiet nach wie vor „kritisch“, betonten die UN-Experten in ihrer Lagebeurteilung.

⇢ Militärpolizei und Soldaten: Italiens brisante Gaza-Mission nimmt Form an

