Flugchaos Ratten-Alarm über Karibik: Urlaubsflieger muss notlanden

2 Min. Lesezeit | 19. Dezember 2025

Ein KLM-Flug von Amsterdam nach Bonaire musste wegen eines ungebetenen Passagiers umgeleitet werden. Während sich das Flugzeug bereits über dem Atlantik befand, entdeckte die Crew eine Ratte an Bord. Da eine Rückkehr zum Amsterdamer Flughafen Schiphol zu diesem Zeitpunkt keine realistische Option mehr darstellte, setzte die Maschine ihren Flug mit dem Nagetier bis zur Zwischenlandung in Aruba fort, wie ein Sprecher der niederländischen Fluggesellschaft gegenüber der Zeitung De Telegraaf bestätigte.

Nach der Ankunft in Aruba wurde das Flugzeug sofort aus dem Verkehr gezogen. Die geplanten Anschlussflüge sowie die Rückreise nach Amsterdam mussten storniert werden. Das Flugzeug wurde einer gründlichen Reinigung unterzogen.

36-stündige Rattenjagd

Die Suche nach dem blinden Passagier dauerte 36 Stunden, bis das Tier schließlich gefunden und entfernt werden konnte. Wie die Ratte ursprünglich in die Maschine gelangen konnte, bleibt bislang ungeklärt.

In sozialen Netzwerken kursieren mittlerweile zahlreiche Aufnahmen des Nagetieres während des Fluges. Der KLM-Sprecher äußerte Bedauern über die Situation: „Wir bedauern dies sehr für all die Menschen, die sich derzeit dort befinden und mit dem Rückflug nach Amsterdam gerechnet hatten. Wir tun alles, um diese Menschen an ihr Ziel zu bringen.“

Betroffene Passagiere

Für die betroffenen Reisenden, die unfreiwillig länger bleiben mussten, organisierte die Fluggesellschaft Unterkünfte.