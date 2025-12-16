Biber fällt Baum bei Straße – Autofahrer kracht in Stamm (FOTOS)

Ein nächtlicher Unfall mit ungewöhnlichem Verursacher sorgt für Aufsehen: Ein Biber fällte einen Baum, der zum gefährlichen Hindernis auf der B156a wurde.

Ein Autofahrer kollidierte am frühen Montagmorgen auf der B156a bei Oberndorf mit einem umgestürzten Baum. Das Hindernis war in der Dunkelheit nicht rechtzeitig erkennbar gewesen. Als Verursacher des Baumfalls konnte ein Biber identifiziert werden, der den Stamm erheblich angenagt hatte. Die Feuerwehr musste ausrücken und sperrte während der Aufräumarbeiten eine Fahrspur.

Die Oberndorfer Feuerwehr erhielt am Montag kurz nach fünf Uhr morgens einen Alarmruf. Auf der B156a war ein Fahrzeuglenker mit einem quer über die Fahrbahn liegenden Baum zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich unmittelbar hinter dem Ortsschild bei der Oichtensiedlung, wo der Fahrer das Hindernis in der morgendlichen Finsternis zu spät bemerkte.

Bibers Spuren

Bei der Begutachtung des Unfallorts stellten die Einsatzkräfte fest, dass der umgestürzte Baum deutliche Nagespuren eines Bibers aufwies. Die Feuerwehrleute zerkleinerten den Stamm und beseitigten sämtliche Holzteile von der Straße. Während der Räumungsarbeiten wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Einsatzkräfte vor Ort

An den Sicherungsmaßnahmen beteiligten sich elf Feuerwehrmitglieder mit einem Kommando- und einem Rüstlöschfahrzeug sowie Beamte einer Polizeistreife.