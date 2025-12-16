Prügel-Chaos bei Hochzeit – Braut kollabiert

Ein Hochzeitsbrauch mit fatalen Folgen: Als der Bräutigam seine Krawatte in die Menge warf, entfachte er ungewollt eine Massenschlägerei mit dramatischen Konsequenzen.

Eine ausgelassene Hochzeitsfeier im Sauerland verwandelte sich in ein Desaster, als ein traditionelles Spiel in eine Massenschlägerei ausartete. Bei der Feier in Nordrhein-Westfalen eskalierte die Situation während des “Krattenwerfens” (Krawatten-Wurfspiel), wobei sich etwa 30 Gäste prügelten. Die Braut erlitt einen Nervenzusammenbruch und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden, während die Polizei mit einem Großaufgebot anrücken musste.

Die ersten Notrufe zeichneten ein alarmierendes Bild der Situation. “In den ersten Notrufen war von rund 30 Beteiligten die Rede”, erklärte ein Sprecher der Polizei. Obwohl die Auseinandersetzung bei Eintreffen der Einsatzkräfte bereits beendet war, blieb die Atmosphäre spürbar angespannt.

Eskalation beim Ritual

Was als harmloses Hochzeitsritual begann, entartete zu einer heftigen Konfrontation. Als der Bräutigam seine Krawatte – ähnlich dem Brautstraußwerfen – in die Menge der Gäste warf, entbrannte ein Streit zwischen mehreren Anwesenden, der schließlich in eine handfeste Auseinandersetzung mündete. Aufgrund der hohen Anzahl an Beteiligten wurde ein umfangreiches Polizeiaufgebot zur Feierlichkeit in Hemer im Sauerland beordert.

Rechtliche Folgen

Der turbulente Abend forderte seine Opfer: Neben der Braut, die wegen eines Nervenzusammenbruchs medizinisch behandelt werden musste, kam auch ein 39-jähriger Gast ins Krankenhaus. Vier Männer im Alter von 19, 28, 39 und 47 Jahren sehen sich nun mit Ermittlungen wegen Körperverletzung konfrontiert. Die gegenseitigen Anzeigen der Beteiligten verkomplizierten die polizeilichen Untersuchungen zusätzlich.

Selbst nach Aufnahme der Anzeigen blieben Polizeistreifen bis in die späten Nachtstunden vor Ort, um die Lage zu überwachen und weitere Zwischenfälle zu verhindern.

Während die Ermittlungen andauern, beginnt die Ehe des frisch vermählten Paares unter einem denkbar ungünstigen Stern.