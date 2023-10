Gazda Paja zum zweiten Mal Papa: Seine Tochter trägt einen biblischen Namen

Der bekannte Rapper Pavle Boskovic, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Gazda Paja, ist erneut Vater geworden. Seine Frau brachte eine Tochter zur Welt, die sie Andrea tauften. Die stolze Mutter teilte die frohe Botschaft auf Instagram und postete ein entzückendes Bild, auf dem sie die neugeborene Tochter im Arm hält.

Andrea, ein Name, der sowohl traditionell als auch biblisch ist, wurde für die kleine Erbin ausgewählt. Ursprünglich aus dem Griechischen stammend, trägt der Name eine Fülle von faszinierenden und kraftvollen Bedeutungen. Die männliche Version des Namens, Andreas, war der Name eines der Apostel Jesu. Darüber hinaus steht das griechische Wort „andreios“ für Helden, Kämpfer, Mut, Führung oder Männlichkeit.

Erst im Jahr 2020 begrüßten Gazda Paja und seine Frau ihren ersten Sohn. Mit der Ankunft von Andrea wächst die Familie nun weiter. Die Freude über das neue Familienmitglied ist groß, doch mit dieser Freude kommt auch eine größere Verantwortung, wie der Rapper in einem kürzlichen Interview betonte.

Freuden des Vaterseins

Gazda Paja spricht offen über seine Erfahrungen als zweifacher Vater und seine Ansichten zur Erziehung. „Sie ist eine anspruchsvolle Schwangere, aber es ist einfacher, weil es das zweite Mal ist. Es ist eine positive Sache“, so der Rapper. Er fügt hinzu: „Ich denke, ich bin ein guter Vater. Ich mache alles, was ich tun muss. Es müssen Grenzen in der Erziehung gesetzt werden. Wenn du ein Elternteil wirst, merkst du, dass du derjenige bist, der sich für bestimmte Dinge ändern muss. Der Punkt ist, das Kind zu lenken.“