OP-Saal: Arzt macht Droht seinem Kollegen mit einem Skalpell

Ein beunruhigender Vorfall in einem Krankenhaus in Split, Kroatien, hat die Polizei auf den Plan gerufen. Nach einer Operation kam es zu einer hitzigen verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Gynäkologen. Ein 58-jähriger Arzt, drohte seinem 29-jährigen Kollegen mit einem Skalpell.

Jerko Kurevija, Sprecher der Polizei in Split, bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur Hina, dass eine Untersuchung gegen den 58-jährigen Arzt eingeleitet wurde.

„Die Polizei hat am 3. Oktober eine kriminalistische Untersuchung gegen den 58-Jährigen abgeschlossen, weil er verdächtigt wird, eine Straftat der Bedrohung begangen zu haben. Wir haben diese Anzeige an die zuständige Staatsanwaltschaft weitergeleitet“, so Kurevija.

Bislang sind die genauen Umstände, die zu dem Konflikt geführt haben, noch unklar. Es ist lediglich bekannt, dass die Auseinandersetzung während der Operation stattfand. Der genaue Grund für die Meinungsverschiedenheiten zwischen den beiden Ärzten wurde bisher nicht öffentlich gemacht.

Julije Mestrovic, der Direktor des KBC Split Krankenhauses, äußerte sich bestürzt über den Vorfall. „Die Polizei macht ihre Arbeit und wir werden so viel wie nötig zusammenarbeiten und alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die tatsächlichen Ereignisse zu definieren“, sagte Mestrovic gegenüber Hina.

Trotz der laufenden Untersuchungen und der schweren Vorwürfe gegen den 58-jährigen Arzt, kommen beide Ärzte weiterhin zur Arbeit. Sie werden ihre Tätigkeit fortsetzen, bis eine rechtliche Klärung des Falls erfolgt ist.

