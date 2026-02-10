Gefälschte Sparkassen-Mails: Ein Klick kann dich ruinieren

Betrüger nutzen gefälschte Sparkassen-Mails, um Bankkunden in die Falle zu locken. Die professionell gestalteten Phishing-Versuche haben es auf sensible Kontodaten abgesehen.

Das Computer-Notfallteam der Sparkassen-Finanzgruppe schlägt Alarm: Aktuell sind betrügerische E-Mails im Umlauf, die den Namen der Sparkasse missbrauchen. Die täuschend echt wirkenden Nachrichten mit Betreffzeilen wie „Bitte führen Sie die Überprüfung Ihres S-ID-Check-Zugangs durch“ verfolgen ein klares Ziel: Bankkunden sollen auf gefälschte Webseiten gelockt werden. Dort werden sie unter dem Deckmantel einer vermeintlichen Sicherheitsüberprüfung aufgefordert, ihre S-ID-Check-Einstellungen zu verifizieren. Auf diesen Phishing-Plattformen werden dann systematisch Online-Banking-Zugangsdaten und Kreditkarteninformationen abgegriffen – Daten, die Kriminelle für unerlaubte Zahlungen nutzen können.

Die Sicherheitsexperten der Sparkassen-Finanzgruppe empfehlen dringend, keinerlei persönliche Informationen auf solchen Webseiten preiszugeben. Wer bereits Zugangsdaten oder Kreditkarteninformationen eingegeben hat, sollte unverzüglich Kontakt mit seiner Sparkasse aufnehmen, um die entsprechenden Zugänge und Karten sperren zu lassen. Als grundsätzliche Vorsichtsmaßnahme gilt: Verdächtige E-Mails sollten sofort gelöscht und keinesfalls weitergeleitet werden.

App-Umstellung notwendig

Parallel zu dieser Sicherheitswarnung steht für Sparkassen-Kunden eine technische Umstellung beim Online-Bezahlen bevor. Künftig müssen Zahlungen im Internet mit Sparkassen-Karten über eine App bestätigt werden. Da die bisher verwendete App S-ID-Check eingestellt wird, müssen Kunden rechtzeitig auf eine alternative Freigabe-Anwendung umsteigen.

Versäumen Kunden diese Umstellung, können sie keine Online-Kartenzahlungen mehr durchführen.