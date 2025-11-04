Gefälschte Zahlungen, echte Autos: Millionen-Betrug auf Willhaben

Eine Betrügerbande hat es seit mehreren Monaten auf hochwertige Fahrzeuge abgesehen, die sie mittels gefälschter Zahlungsnachweise erlangt. Die kriminellen Machenschaften gedeihen zunehmend, wobei die Täter ihre Verschleierungstechniken verfeinert haben. Die Gruppe, die hauptsächlich auf den Plattformen Willhaben und Autoscout24 aktiv ist, verwendet offenbar Scheinfirmen, um Seriosität vorzutäuschen. Darüber hinaus soll die kriminelle Organisation auch die Identität eines ukrainischen Geschäftsmannes missbraucht haben.

Prominente Opfer

Was verbindet eine Diplomatin in Wien, einen Unternehmer aus der Ukraine und die Eigentümerin eines Feriendomizils im Salzburger Pongau? Alle drei wurden bereits von einer mutmaßlichen Betrügergruppe heimgesucht, deren Mitglieder überwiegend serbische Wurzeln haben und die vorwiegend auf den Online-Marktplätzen Willhaben und Autoscout24 operiert. Ihr Ziel: kostspielige Luxusfahrzeuge von privaten Anbietern. Ihre Motivation: schneller Profit.

Ihr charakteristisches Vorgehen: manipulierte Zahlungsbestätigungen.