Gefahr im Bio-Regal: Bakterien-Alarm bei beliebten Sprossen

Gefährliche Bakterien in Bio-Sprossen entdeckt: Healthy Powerfood ruft seine Brokkoli- und Detox-Produkte zurück. Die Keime können schwere Erkrankungen auslösen.

Healthy Powerfood hat einen Rückruf für seine Bio Brokkoli und Bio Detox Sprossen gestartet. Grund dafür ist der Nachweis von Shigatoxin-bildenden Escherichia coli-Bakterien in den Produkten. Verbraucher werden eindringlich gewarnt, diese Lebensmittel nicht zu konsumieren. Die betroffenen Sprossen, die unter anderem in Denns-Biomärkten verkauft wurden, sind bereits aus dem Handel genommen worden. Konkret handelt es sich um Bio Broccoli 80g und Bio Detox 80g mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 24.09., 27.09.2025 und 29.09.2025.

Es ist nicht der erste Rückruf des Unternehmens in diesem Jahr: Bereits im Februar 2025 musste Healthy Powerfood weitere Sprossenprodukte wie Bio Radieschen, Bio Salat-Mix, Bio Energie und Bio Gourmet zurückrufen, da diese durch das Saatgut mit Bacillus cereus belastet waren. Auch diese Produkte wurden in Denns BioMärkten verkauft.

Gesundheitsrisiken

Die als STEC (Shigatoxin-bildende E. coli) bezeichneten Escherichia coli-Bakterien produzieren spezielle Giftstoffe, sogenannte Shigatoxine. Diese Keime gelten als hochinfektiös – bereits geringe Mengen können schwere Erkrankungen auslösen. Eine Infektion macht sich typischerweise einige Tage nach dem Verzehr durch Durchfall und Bauchschmerzen bemerkbar. Während die Symptome normalerweise nach wenigen Tagen ohne Behandlung abklingen, können in manchen Fällen schwerwiegende Komplikationen wie blutiger Durchfall, Fieber oder sogar akutes Nierenversagen (HUS – hämolytisch-urämisches Syndrom) auftreten.

Besonders gefährdet sind Kinder unter sechs Jahren, ältere Menschen und Personen mit geschwächtem Immunsystem, da bei ihnen das Risiko für schwere Verläufe mit Nierenversagen oder neurologischen Komplikationen erhöht ist.

Betroffene mit anhaltenden oder schweren Symptomen sollten ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen und dabei auf eine mögliche STEC-Infektion hinweisen. Ohne Krankheitsanzeichen ist ein Arztbesuch nicht erforderlich.

Maßnahmen ergriffen

Healthy Powerfood hat nach Bekanntwerden der Kontamination sofort gehandelt und die betroffenen Produkte aus den Verkaufsregalen entfernen lassen. Kunden, die Sprossen mit den genannten Mindesthaltbarkeitsdaten bereits erworben haben, werden gebeten, diese vorsichtshalber nicht zu verzehren.

Bei Fragen können sich Verbraucher per E-Mail an info@healthypowerfood.de wenden. Der Kaufpreis wird bei Vorlage des Kassenbons oder des Produkts vollständig zurückerstattet.