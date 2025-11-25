Gefängnis-Ausreißer versagt bei Trafik-Raub

Mit einer zerbrochenen Glasflasche und verhülltem Gesicht wollte er an Bargeld kommen. Doch die mutige Reaktion einer Trafikantin durchkreuzte seinen Plan.

Ein 25-Jähriger wurde am Montagnachmittag in Graz festgenommen, nachdem er versucht hatte, eine Trafik auszurauben. Der Mann, der seit September als Flüchtiger aus der Justizanstalt Graz-Jakomini gesucht wurde, hatte das Geschäft in Graz-Puntigam mit verhülltem Gesicht und hochgezogener Kapuze betreten. Mit einer zerbrochenen Glasflasche bedrohte er die Angestellte und forderte Bargeld.

Als die Mitarbeiterin sich weigerte, das Geld herauszugeben, zeigte sich der Täter sichtlich irritiert, verließ das Geschäft ohne Beute und ergriff zu Fuß die Flucht.

Schnelle Festnahme

Die Exekutive startete umgehend eine Fahndungsaktion und konnte den Verdächtigen noch im Grazer Bezirk Puntigam stellen. Bei seiner Befragung legte der Mann ein umfassendes Geständnis ab.

Die Ermittlungen ergaben, dass er Ende September 2025 während seiner Haftstrafe geflohen und seither zur Fahndung ausgeschrieben war. Der 25-Jährige wurde inzwischen wieder in die Justizanstalt Graz-Jakomini überstellt.

Derzeit liegen keine weiteren Informationen zum ursprünglichen Haftgrund oder zu seinem Verbleib während der vergangenen zwei Monate vor.