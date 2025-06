Geheimversteck im Audi: Politiker-Enkel mit Drogen und 26.000 Euro gefasst

Bei einer Fahrzeugkontrolle in Doboj in Bosnien und Herzegowina, ist der Polizei ein bedeutender Drogenfund ins Netz gegangen. Milan Paravac wurde am gestrigen Abend festgenommen, nachdem Beamte in seinem Audi ein raffiniert konstruiertes Versteck unter der Mittelkonsole entdeckt hatten. Darin befanden sich 4,5 Kilogramm Kokain sowie Bargeld in Höhe von rund 26.000 Euro.

Die Festnahme erfolgte im Rahmen gezielter Ermittlungsmaßnahmen, die gemeinsam von der Abteilung für organisierte und schwere Kriminalität des Innenministeriums der Republika Srpska (serbische Teilrepublik in Bosnien und Herzegowina) und der Polizeidirektion Doboj durchgeführt wurden.

Politische Verbindungen

Brisant ist der Fall auch aufgrund der familiären Verbindungen des Verdächtigen: Wie der Sender Alternativna televizija (ATV) berichtet, handelt es sich bei dem Festgenommenen um den Enkel von Borislav Paravac, der von 2003 bis 2006 als Mitglied des Präsidiums von Bosnien und Herzegowina (dreiköpfiges Staatsoberhaupt) amtierte.