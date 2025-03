Gelber Meeresschaum tötet Fische und Badegäste erkranken

Ein mysteriöser gelber Schaum versetzt Süd-Australien in Aufruhr. Tote Meerestiere und Gesundheitsprobleme alarmieren die Küstenbewohner.

Ein mysteriöser gelber Schaum, der kürzlich an den Stränden Südaustraliens entdeckt wurde, wird als möglicher Auslöser für das Massensterben zahlreicher Meerestiere angesehen und hat in der Region Besorgnis ausgelöst. Surfer und Schwimmer, die am Wochenende in den betroffenen Küstengebieten ins Wasser gingen, berichten von Symptomen wie Erkältungen, juckenden Augen und schweren Atembeschwerden.

Laut dem Sender 9News, der sich auf Berichte von Augenzeugen stützt, wurden zahlreiche tote Meerestiere, darunter Fische, Seepferdchen und Oktopusse, an die Strände gespült. Experten vermuten, dass eine Mikroalgenblüte, ausgelöst durch landwirtschaftliche Abwässer, hohe Temperaturen und intensiven Lichteinfall, die Ursache sein könnte. Diese Blüten führen zu einem schnellen Wachstum von Algen.

Giftige Algenblüten

Einige Algenarten können giftige Substanzen wie Cyanotoxine freisetzen, die Hautreizungen und ernsthafte Organschäden verursachen können. Mikroalgen sind winzige, meist einzellige Organismen. In Reaktion auf die aktuelle Lage hat das Umweltministerium die Strände von Waitpinga und Parsons südlich von Adelaide, der Hauptstadt von South Australia, geschlossen. Mehrere Behörden, darunter die Umweltschutzbehörde EPA, haben Untersuchungen eingeleitet, um der Ursache des Phänomens auf den Grund zu gehen. Bereits sind Teams vor Ort, um Wasserproben zu entnehmen.

Ein EPA-Sprecher erklärte, dass stehendes Wasser und eine anhaltende Hitzewelle im Meer wahrscheinlich die Algenblüte verursacht haben. Die Temperaturen liegen derzeit 2,5 Grad über dem Durchschnitt, was durch schwachen Wind und geringen Wellengang verstärkt wird. Dies ist ein weiteres Zeichen dafür, wie stark Australien vom Klimawandel betroffen ist.