Geschäftstermin eskaliert: Wiener richtet Waffe auf Gäste in Innenstadt-Lokal

Mitten im Geschäftstermin eskaliert die Situation: Ein 69-Jähriger zückt plötzlich seine Waffe und richtet sie auf zwei Personen im Wiener Innenstadtlokal.

In einem Wien-Innenstadtlokal kam es am Dienstagvormittag zu einem bedrohlichen Zwischenfall. Ein 69-jähriger Mann zückte während eines Geschäftstermins plötzlich eine Schusswaffe und richtete sie auf zwei andere Gäste. Der Vorfall löste einen Polizeieinsatz aus, bei dem mehrere Streifenwagen zum Tatort eilten.

Augenzeugen berichteten, dass der Senior im Verlauf des Termins komplett die Beherrschung verlor. Er zog eine legal in seinem Besitz befindliche Faustfeuerwaffe und zielte damit auf zwei Anwesende. Als Begründung für sein Handeln gab der Mann später an, er habe sich von den beiden Personen bedroht gefühlt. Nach Angaben von Zeugen verließen die Bedrohten daraufhin fluchtartig das Lokal.

Polizeiliche Maßnahmen

Die alarmierten Polizeikräfte nahmen den 69-Jährigen noch vor Ort fest. Die geladene Waffe wurde umgehend sichergestellt. Den Tatverdächtigen erwartet nun eine Anzeige auf freiem Fuß, zudem wurde ihm ein vorläufiges Waffenverbot erteilt.

Bei seiner Befragung erklärte der Mann, dass er sich während seines geschäftlichen Termins durch unbekannte Männer gestört gefühlt habe.

Die polizeilichen Ermittlungen zu dem Vorfall sind derzeit noch nicht abgeschlossen.