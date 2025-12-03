Angriff im Krankenhaus: Arzt von Patientin mit Säure verletzt!

Im Hanusch-Krankenhaus in Wien-Penzing kam es am Mittwoch zu einem schockierenden Zwischenfall. Eine Patientin verlor offenbar vollständig die Kontrolle und schüttete einem Arzt eine ätzende Flüssigkeit über. Laut Zeugenaussagen handelte es sich vermutlich um Buttersäure, deren unangenehmer Geruch sich inzwischen im gesamten Gebäude ausgebreitet hat.

Laufender Polizeieinsatz

Wie die Wiener Polizei auf Anfrage von “Heute” bestätigte, dauert der Einsatz noch an. “Der Einsatz ist noch im Gange. Derzeit ist ein gefahrenstoffkundiges Organ vor Ort und prüft, um welche Flüssigkeit es sich genau handelt”, erklärte Polizeisprecher Philipp Haßlinger gegenüber “Heute”. Die mutmaßliche Täterin befindet sich bereits in Polizeigewahrsam.

Die Motive für den Angriff sind derzeit noch völlig unklar.

