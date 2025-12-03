Flucht in letzter Sekunde: Mutter und Kind auf der Flucht vor Ex

Ein 31-jähriger Rumäne mit Wohnsitz in Villach geriet am Dienstag in einen Wutrausch, als er stark alkoholisiert die Wohnung seiner 29-jährigen Ex-Lebensgefährtin im Villacher Stadtgebiet aufsuchte. In seinem Zorn demolierte er mehrere Einrichtungsgegenstände, was die Frau dazu veranlasste, gemeinsam mit ihrer neunjährigen Tochter aus der Wohnung zu flüchten und umgehend die Polizei zu verständigen.

Eskalation bei Polizeieinsatz

Als die Beamten eintrafen, eskalierte die Situation weiter. Der Mann zeigte sich zunehmend aggressiv gegenüber den Einsatzkräften und ignorierte mehrfache Aufforderungen, sein Verhalten einzustellen.

Die Polizisten sahen sich schließlich gezwungen, ihn an Ort und Stelle festzunehmen und ins Polizeianhaltezentrum Villach zu bringen.

Gegen den 31-Jährigen wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.

Nach Abschluss der Ermittlungen wird der Vorfall der Staatsanwaltschaft Klagenfurt zur weiteren strafrechtlichen Verfolgung gemeldet werden.

