YouTube-Verbot für Kinder: Warum Australien jetzt hart durchgreift!

Australien verbannt Kinder unter 16 Jahren von Social Media – nun beugt sich auch YouTube den strengen Regeln, obwohl die Plattform ihre Einstufung kritisiert.

YouTube beugt sich

Die Google-Tochter YouTube wird das neue australische Gesetz zum Schutz minderjähriger Nutzer umsetzen, das ab 10. Dezember Social-Media-Konten für Personen unter 16 Jahren untersagt. In einem am Mittwoch veröffentlichten Blogbeitrag kündigte das Unternehmen an, die gesetzlich vorgeschriebenen Altersbeschränkungen einzuhalten, äußerte jedoch gleichzeitig deutliche Vorbehalte gegen die Einstufung der Plattform als Social-Media-Dienst.

Die australische Regierung begründet die Maßnahme mit wachsenden Hinweisen darauf, dass Plattformen nicht ausreichend zum Schutz von Kindern vor problematischen Inhalten beitragen. Nach Inkrafttreten des Gesetzes werden Nutzer unter 16 Jahren automatisch von ihren Konten abgemeldet. Sie können zwar weiterhin Videos konsumieren, verlieren jedoch die Möglichkeit, Kanäle zu abonnieren, Kommentare zu verfassen oder Inhalte mit “Gefällt mir” zu markieren.

Umstrittene Ausweitung

Ursprünglich war YouTube von den Regelungen ausgenommen worden, da die Plattform primär auf Video- und Bildungsinhalte ausgerichtet ist. Nach Einwänden konkurrierender Plattformen entschied die Regierung in Canberra jedoch, den Geltungsbereich auszuweiten. Vor YouTube hatten bereits andere bei jungen Nutzern beliebte Dienste wie Meta mit Instagram und Facebook, TikTok sowie Snap ihre Bereitschaft zur Einhaltung der neuen Vorschriften erklärt.

Hohe Strafen

Bei Verstößen gegen das Gesetz drohen empfindliche finanzielle Konsequenzen – Geldstrafen von bis zu umgerechnet 32,5 Millionen Dollar (27,98 Millionen Euro).

Damit fügen sich nun alle relevanten Plattformen mit großer Beliebtheit bei jungen Nutzern den australischen Vorgaben.