Obduktion enthüllt grausame Details im Fall Stefanie P.!

Die Gerichtsmedizin bestätigt: Stefanie P. wurde erwürgt. Neben den tödlichen Halsverletzungen dokumentiert der Obduktionsbericht auch Hämatome im Gesicht der Grazer Influencerin.

Laut dem vorläufigen Obduktionsbericht wurde die Grazer Influencerin Stefanie P. erwürgt. Die Gerichtsmedizin bestätigte diesen Befund nach der am Dienstag in Graz durchgeführten Untersuchung. Damit erhärtete sich der bereits zuvor von Ermittlern geäußerte Verdacht. Die Obduktion dokumentierte neben den gravierenden Halsverletzungen auch Hämatome im Gesichtsbereich, die auf heftige Gewalteinwirkung gegen den Kopf hindeuten. Zusätzliche rechtsmedizinische Untersuchungen dauern derzeit noch an.

Der Mordfall sorgt nicht nur in Graz für Erschütterung, sondern auch in der digitalen Gemeinschaft der Influencerin, die mehrere tausend Follower in sozialen Netzwerken verzeichnete. Das Verbrechen rückt erneut die Problematik häuslicher Gewalt ins öffentliche Bewusstsein – mit fatalen Folgen in diesem Fall.

Geständnis abgelegt

Parallel dazu untersuchen Kriminaltechniker das Fahrzeug des unter Tatverdacht stehenden ehemaligen Partners.

Der Mann räumte bereits ein, Stefanie P. getötet, ihren Leichnam in einem Koffer transportiert und in einem Waldstück in Slowenien vergraben zu haben.

