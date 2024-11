Gespräch auf höchster Ebene: Nehammer telefoniert mit Trump (FOTO)

Bundeskanzler Karl Nehammer telefonierte mit dem designierten US-Präsidenten Donald Trump. Beide betonten ihr gemeinsames Engagement für Frieden, Wohlstand und Freiheit in globalen Herausforderungen.

Am Montagabend führte Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) ein Telefongespräch mit Donald Trump, der kürzlich zum designierten Präsidenten der USA erklärt wurde. In diesem Austausch wiederholte Nehammer seine Glückwünsche zu Trumps „überwältigendem“ Wahlsieg, wie er in einem Beitrag auf der Plattform X mitteilte.

Energie, Wirtschaft und Verteidigung

Im Verlauf des Telefonats wurden wichtige Themen wie die Energiesicherheit, wirtschaftliche Kooperation sowie Fragen zur Verteidigung zwischen den beiden Ländern erörtert. Ein weiteres Gesprächsthema betraf die Rolle Österreichs als bedeutenden Standort für internationalen Dialog und Diplomatie.

Gemeinsames Engagement

Nehammer unterstrich, dass beide Länder angesichts der gegenwärtigen globalen Herausforderungen ihr gemeinsames Engagement für die Förderung von Frieden, Wohlstand und Freiheit bekräftigten. Bereits am US-Wahltag Anfang November hatte der österreichische Bundeskanzler Nehammer Trump als einer der ersten heimischen Politiker zu dessen Wahlerfolg gratuliert.