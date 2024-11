Wechsel an der Spitze: Nehammer ernennt neuen Finanzminister

Karl Nehammer hat einen neuen Finanzminister nominiert, der sein Amt in Kürze antreten wird. Die Ernennung erfolgt nach dem Rücktritt des bisherigen Ministers, der sich einer neuen beruflichen Herausforderung widmet.

Karl Nehammer, der österreichische Bundeskanzler, hat am Dienstag Prof. DDr. Gunter Mayr als neuen Finanzminister nominiert, bis eine neue Regierung gebildet wird. Mayr, ein erfahrener Steuerexperte und Leiter einer Sektion im Finanzministerium, wird sein Amt offiziell am Mittwoch antreten. Bei der Angelobung durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird Mayr in sein neues Amt eingeführt.

Wechsel im Finanzministerium

Die Notwendigkeit für Mayrs Ernennung ergab sich durch den Rücktritt von Magnus Brunner. Dieser war seit Dezember 2021 als Finanzminister tätig. Brunner bereitet sich auf seine neue Rolle als EU-Kommissar für innere Sicherheit und Migration vor. Aus diesem Grund hat er bei Kanzler Nehammer offiziell seinen Rücktritt eingereicht.

Mit über 20 Jahren Erfahrung in der Finanzverwaltung und einer Professur für Finanzrecht an der Universität Wien ist Gunter Mayr eine bekannte Größe in der Finanzpolitik. Seine Karriere im Finanzministerium begann nach seiner Habilitation an der Universität Innsbruck. Seit 2009 teilt er sein Expertenwissen als Professor für Finanzrecht.

Angelobung und Regierungsverhandlungen

Am Mittwoch wird Bundespräsident Van der Bellen, der sich von einer Bandscheiben-Operation erholt hat, seine Rückkehr in die Öffentlichkeit markieren, indem er Mayr angelobt. Im Anschluss wird er sich über den aktuellen Stand der Regierungsverhandlungen zwischen der ÖVP, SPÖ und NEOS informieren lassen.

Kanzler Nehammer hat Magnus Brunner für seine Leistungen in den letzten Jahren gedankt und wünscht ihm viel Erfolg in seiner neuen Position. „Brunner hat entscheidend dazu beigetragen, Österreich durch herausfordernde Zeiten zu führen. Sein Einsatz bei der Abschaffung der kalten Progression war besonders wertvoll“, so Nehammer.

Gleichzeitig zeigt sich der Kanzler optimistisch bezüglich Mayrs Führung des Finanzministeriums: „Ein erfahrener Experte wie Mayr ist genau die richtige Wahl, um das Ministerium auch in der Übergangszeit kompetent zu leiten.“. Mayr selbst äußerte Dank für das Vertrauen, das ihm entgegengebracht wurde. Er zeigte sich der Verantwortung, die das Amt des Finanzministers mit sich bringt, vollständig bewusst.