Unfassbar: Vermisste lag wochenlang tot inmitten ihrer Tiere

In Pirching am Traubenberg, einem kleinen Ort bei Frannach in der Steiermark, wurde der tragische Fall einer 60-jährigen Frau bekannt, die einsam mit ihren Haustieren lebte und Wochen nach ihrem Tod erst entdeckt wurde.

Ermittlungen der Polizei und Feuerwehr

Die darauffolgenden Ermittlungen der Polizei führten in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr zur Entdeckung der leblosen Frau in ihrer Wohnung. Die Landespolizeidirektion Steiermark bestätigte, dass die Umstände auf einen natürlichen Tod hindeuten, der bereits vor mehreren Wochen eingetreten sein dürfte.

Als stille Begleiter der Verstorbenen befanden sich im Haus ein Hund und fünf Katzen, die bei der Entdeckung der Wohnung noch lebend vorgefunden wurden. Diese Haustiere sind nun in der Betreuung von Angehörigen.