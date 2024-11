Gewaltszenen: 39-Jähriger wollte Ehefrau und Schwager töten

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag nahm die Wiener Polizei zwei Männer in unterschiedlichen Bezirken Wiens fest. Gegen die 31 und 39 Jahre alten Verdächtigen wurden sowohl Annäherungs- und Betretungsverbote als auch vorläufige Waffenverbote erlassen.

Häuslicher Gewaltvorwurf in Währing

Im Stadtteil Währing soll ein 31-jähriger Mann mit bosnisch-herzegowinischer Staatsangehörigkeit seine 24-jährige Ex-Freundin sowie deren 53-jährige Mutter in der Wohnung der jüngeren Frau physisch attackiert haben. Nach Angaben der Opfer wurde die Polizei über den Vorfall informiert, was zur umgehenden Festnahme des Verdächtigen führte.

Versuchtes Eindringen in Floridsdorf

In einem separaten Ereignis im Bezirk Floridsdorf wurde ein 39-jähriger Mann festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, versucht zu haben, gewaltsam in seine eigene Wohnung einzudringen, während sich sein Schwager sowie seine 32-jährige Ehefrau in den Räumlichkeiten aufhielten. Der Schwager hatte die Tür von innen blockiert, aus Angst, der 39-Jährige könnte seiner Frau Schaden zufügen. Berichten zufolge drohte der Verdächtige während des versuchten Eindringens mehrfach damit, die beiden umzubringen.

Lesen Sie auch: Verurteilt: 21-Jähriger fälschte Krankmeldung Ein 21-jähriger Salzburger griff zu einer gefälschten Krankenstandsmeldung, was ihn vor Gericht brachte.

43-Jähriger stirbt nach mysteriösem Stichangriff Ein 43-jähriger Mann wurde in einem Wiener Mehrparteienhaus mit einer lebensbedrohlichen Stichverletzung gefunden und starb trotz sofortiger

30-Jähriger attackierte Passanten mit Hammer Ein 30-jähriger Mann attackierte zwei Personen mit einem Hammer in Wien. Der Vorfall wirft Fragen zur Sicherheit auf.

Die Ermittlungen zu beiden Vorfällen laufen derzeit auf Hochtouren. Die Wiener Polizei ruft die Öffentlichkeit dazu auf, sachdienliche Hinweise zu den Ereignissen an die Landespolizeidirektion Wien zu übermitteln.