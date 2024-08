Gewitter: Baum stürzt ins Kinderzimmer

Ein heftiges Gewitter am Dienstagabend brachte eine sechsköpfige Familie in Innerschwand am Mondsee (Bezirk Vöcklabruck) an den Rand eines Schreckensszenarios: Ein Baum fiel auf das Dach ihres Wohnhauses und zerstörte dabei das Kinderzimmerfenster.

Abendessen rettet Familie vor Schlimmerem

Kurz vor 20 Uhr tobte ein gewaltiger Sturm über die Region. Während die Familie gemeinsam am Esstisch saß, krachte ein Baum direkt auf das Kinderzimmerfenster. Der Aufprall war so stark, dass Glasscherben in alle Richtungen flogen und das Fenster vollständig zerstörten. Der Schreck saß den Betroffenen noch lange in den Knochen.

Glück im Unglück

Erstaunliches Glück hatte die Familie, denn die Kinder, deren Bett direkt unter dem zerstörten Fenster steht, befanden sich einen Stock tiefer beim Abendessen. Diese glückliche Fügung verhinderte mögliche schwerwiegende Verletzungen oder Schlimmeres.

Einsatz der Feuerwehr

Nach dem Vorfall eilten die Feuerwehren von Innerschwand und Mondsee zur Unglücksstelle. Sie beseitigten den Baum und deckten das zerstörte Fenster provisorisch mit Planen und Holz ab. Die schnelle Reaktion der Einsatzkräfte trug maßgeblich zur provisorischen Sicherung des Hauses bei.

Dieser Vorfall verdeutlicht, wie unberechenbar und gefährlich Naturkräfte sein können. Die Familie in Innerschwand am Mondsee wird diesen Abend sicherlich nicht so schnell vergessen.