Gewitterfront fegt über Österreich – Höchste Alarmstufe ausgerufen

Unwetter im Südburgenland: Während Regenfälle und Gewitter am Sonntag für Unwetterwarnungen sorgen, kündigt sich bereits ein Wetterumschwung mit sommerlichen Aussichten an.

Der Sonntag präsentiert sich überwiegend bewölkt, besonders in den östlichen Landesteilen und entlang der Nordalpen fallen Niederschläge. Im Laufe des Vormittags klingen die Regenfälle von Südwesten her allmählich ab, wodurch stellenweise Sonnenstrahlen durchdringen – am deutlichsten in Osttirol und Kärnten. Allerdings entwickeln sich rasch wieder Quellwolken mit Regenschauern und vereinzelten Gewittern, bevor sich die Wetterlage zum Abend hin stabilisiert. Der mäßige bis lebhafte Westwind weht böig, die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 15 und 21 Grad.

Die meteorologische Situation führte am Mittag zu einer Unwetterwarnung der Wetterdienste. Für das Südburgenland wurde die Warnstufe Orange wegen stürmischer Böen ausgerufen. „Zwischen Oberwart und Stegersbach im südlichen Burgenland haben sich lokal kräftige Gewitter gebildet. Auch in den Grenzregionen zur Steiermark sind einzelne Schauer unterwegs. Zugrichtung Süd bis Südost“, informiert Skywarn Austria (Unwetter-Warndienst). Die Experten warnen vor intensivem Niederschlag, lokalem Hagelschlag und verstärkten Windböen in den betroffenen Gebieten.

📍 Ort des Geschehens

GeoSphere Austria bestätigt für das Wochenende teils kräftige Gewitter im Burgenland mit Niederschlag, wobei insbesondere auch in den angrenzenden Regionen der Steiermark Gewitter auftraten. Die Temperaturen im Burgenland bewegen sich derzeit zwischen 12 und 22 Grad, durchschnittlich sind im September 3 bis 8 Regentage zu erwarten.

Wetterbesserung erwartet

Die wechselhafte Witterung hält am Sonntag zunächst an, bevor sich im Tagesverlauf ein Zwischenhoch aus Südwesteuropa durchsetzt und für stabilere Verhältnisse sorgt. Die Aussichten verbessern sich merklich: Mit Beginn der neuen Woche etabliert sich unter Hochdruckeinfluss ein angenehmes, warmes Spätsommerwetter.

Der Montag beginnt in inneralpinen Regionen und im Süden mit örtlichen Nebel- oder Hochnebelfeldern. An der Alpennordseite ziehen dichte Wolkenfelder durch, im Nordosten fallen vormittags vereinzelt leichte Niederschläge. Anschließend setzt sich landesweit zumindest zeitweise die Sonne durch, über den Bergregionen bilden sich Quellwolken.

Im westlichen Landesteil nimmt gegen Abend die Schauerneigung zu, überwiegend bleibt es jedoch freundlich und niederschlagsfrei. Bei mäßigem Südwestwind klettern die Temperaturen auf Werte zwischen 20 und 27 Grad. Meteorologische Institute prognostizieren für die kommende Woche eine Wetterberuhigung mit zeitweiligem Sonnenschein und nur vereinzelten Schauern, insbesondere in den westlichen Landesteilen.