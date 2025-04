Giftig: Das ist der Unterschied zwischen Bärlauch und Maiglöckchen!

Die Bärlauchzeit lockt mit kulinarischen Genüssen und gesundheitlichen Vorteilen. Doch beim Sammeln lauern gefährliche Verwechslungsgefahren.

Der Beginn der Bärlauchzeit eröffnet zahlreiche kulinarische Möglichkeiten. Dieses vielseitige Wildgemüse kann beispielsweise als Marinade beim Grillen, als Pesto zu Pasta oder als Suppe verwendet werden. Neben seinem würzigen Aroma, das an Knoblauch erinnert, bietet Bärlauch gesundheitliche Vorteile: Er ist reich an Vitamin C und Eisen, fördert die Verdauung und verbessert die Durchblutung. Die Blätter des Bärlauchs, die eine Länge von 20 bis 30 Zentimetern erreichen, sind sowohl auf Wochenmärkten als auch in der freien Natur zu finden.

Vorsicht beim Sammeln

Beim Sammeln von Bärlauch in der Natur ist jedoch Vorsicht geboten, da er leicht mit giftigen Pflanzen wie Maiglöckchen oder Herbstzeitlosen verwechselt werden kann. Diese Pflanzen enthalten gefährliche Substanzen, die bereits in geringen Mengen von etwa 50 Gramm zu lebensbedrohlichen Vergiftungen führen können. Zu den Symptomen einer solchen Vergiftung zählen Erbrechen, Krämpfe, akute Kreislaufbeschwerden und blutiger Durchfall. Eine kleine Verwechslung kann somit ernsthafte gesundheitliche Risiken mit sich bringen.

Um Bärlauch sicher zu identifizieren, sollte man auf bestimmte Merkmale achten: Der intensive Knoblauchgeruch, die einzeln aus dem Boden wachsenden hellgrünen und eher matten Blätter mit einem dünnen Stängel sind charakteristisch. Die weißen Blüten bilden eine aufrecht wachsende Sammelblüte. Im Gegensatz dazu wachsen die Blätter von Maiglöckchen paarweise am Stängel, sind dunkelgrün und glänzen auf der Unterseite, während ihre kleinen Blüten einzeln hängen. Beide Pflanzenarten haben breit-lanzettlich geformte Blätter und blühen oft gleichzeitig und am selben Standort.

Daher ist es ratsam, die Blätter genau zu prüfen, bevor sie in den Sammelkorb gelegt werden, da eine spätere Unterscheidung schwieriger ist. Achtsamkeit beim Sammeln ist entscheidend, um Verwechslungen zu vermeiden.