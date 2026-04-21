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Umweltalarm

Giftiger Schaum im Wasser – Großeinsatz nach Fischsterben (FOTOS)

Giftiger Schaum im Wasser – Großeinsatz nach Fischsterben (FOTOS)
FOTO: Feuerwehr Bezirk Lungau
1 Min. Lesezeit |

Toter Fisch, weißer Schaum, unbekannte Substanz: Im Lungau sorgt ein rätselhafter Bachvorfall für einen Großeinsatz.

Am Montag löste eine bislang nicht identifizierte Substanz im Markterbach in St. Michael im Lungau ein Fischsterben aus. Gegen Mittag alarmierten Meldungen über tote Fische im Bach die Feuerwehr. Bereits beim Eintreffen der Einsatzkräfte fiel eine auffällige Schaumbildung auf der Wasseroberfläche auf, woraufhin sowohl die Bezirkshauptmannschaft Lungau als auch der Landeschemiker hinzugezogen wurden.

Als Koordinationspunkt für den Einsatz diente der Sportplatz von St. Michael im Lungau. Während die Ermittlungen anliefen, brachten die Feuerwehrleute mehrere Ölsperren auf dem Wasser an und entnahmen Proben zur weiteren Analyse.

Ursache ungeklärt

Eine eindeutige Herkunft des Schaums ließ sich trotz der Untersuchungen vor Ort nicht feststellen. Im weiteren Verlauf des Nachmittags stabilisierten sich die Messwerte im Markterbach schrittweise. Der Einsatz wurde schließlich gegen 17.00 Uhr abgeschlossen.

Ungeklärt bleibt weiterhin, welcher Stoff in den Bach gelangte und auf welchem Weg dies geschah. An dem Einsatz waren neben der Feuerwehr auch Polizei und die Bezirkshauptmannschaft beteiligt.

Die Ursache des Vorfalls ist Gegenstand laufender Ermittlungen.

KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
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