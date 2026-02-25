Gorenje macht Fußball-Legende Modric zum Markenbotschafter

Luka Modric tauscht das Spielfeld gegen das Wohnzimmer – zumindest in seiner neuen Rolle als Markenbotschafter.

Gorenje, einer der renommiertesten europäischen Hausgerätehersteller, hat eine neue Markenbotschafterschaft bekanntgegeben: Fußballstar Luka Modric wird künftig das Gesicht der Marke repräsentieren. Die Partnerschaft soll europaweit mit einer breit angelegten Kampagne aktiviert werden und verbindet zwei Namen, die für Qualität und Beständigkeit stehen.

Elma Alibegovic-Nemer, Marketing Brand Managerin bei Gorenje für die Region EE2, erklärt die Entscheidung mit einer gemeinsamen Wertebasis: „Luka Modric ist mehr als eine Fußballlegende – er ist ein Familienmensch, für den das Zuhause die wichtigste Errungenschaft seines Lebens darstellt.“ Genau diese Haltung teilen wir bei Gorenje. Unsere Partnerschaft geht weit über Produkte hinaus: Es geht darum, Familien ein Leben zu ermöglichen, in dem Erfolg und Zusammenhalt Hand in Hand gehen.“

Modrics Überzeugung

Modric, Gewinner des Goldenen Balls und eine der prägendsten Figuren des europäischen Fußballs seiner Generation, steht für eine Exzellenz, die weit über den Platz hinausreicht. Genau darin sieht Gorenje die inhaltliche Klammer zur eigenen Markenphilosophie, die auf Qualität, Komfort und einem modernen Lebensstil aufbaut.

Der Kroate selbst betont, dass die Entscheidung für Gorenje aus einer persönlichen Überzeugung heraus entstanden sei. „Ich bin stolz darauf, Teil der Gorenje-Familie zu werden“, so Modric. „Was ich auf dem Platz leiste, hat immer seinen Ursprung in dem Frieden und der Stabilität, die ich zu Hause finde.“ Gorenje steht für dieselben Werte – es macht den Alltag leichter und gibt mir die Freiheit, meine Energie meiner Karriere und meinen Liebsten zu widmen. Wahre Größe beginnt zu Hause.“

Sportliches Erbe

Die Kooperation fügt sich zudem in das sportliche Engagement der Hisense-Gruppe ein, zu der Gorenje gehört. Der Konzern blickt auf eine langjährige Geschichte als Partner großer Fußballereignisse zurück – darunter die UEFA EURO 2016, 2020 und 2024 sowie die FIFA-Weltmeisterschaften 2018, 2022 und 2026.

Die neue Botschafterschaft mit Modric setzt dieses Erbe auf persönlicher Ebene fort.