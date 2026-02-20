„Yugoslavia“ – Die Qualität aus dem damaligen Jugoslawien war unerreicht (VIDEO)

Ein alter Schraubenschlüssel bringt die Balkandiaspora zum Innehalten – und reißt alte Wunden auf.

Ein Gabelschlüssel, Größe 22, mit der Aufschrift „Yugoslavia“ – und plötzlich steht die halbe Balkandiaspora still.

Es war ein ganz gewöhnlicher Arbeitstag in einer österreichischen Fabrik, als ein Arbeiter aus dem Balkan nach einem Werkzeug griff und stutzte. In seine Hand hatte er einen Gabelschlüssel der Marke „Tang“ genommen, gefertigt in Nova Gradiska – und auf dem Metall, abgegriffen von Jahrzehnten im Einsatz, stand noch immer klar und deutlich: „Yugoslavia“. Er filmte den Fund, lud das Video auf TikTok – und löste damit etwas aus, das weit über einen viralen Moment hinausging.

Denn der Schlüssel funktioniert. Noch immer. Täglich. Mehr als dreißig Jahre nach dem Zerfall des Staates, der ihn hergestellt hat.

Diaspora erinnert sich

Was folgte, war eine Welle. Aus der gesamten Region und der Diaspora meldeten sich Nutzerinnen und Nutzer zu Wort – und bald tauchte ein Foto desselben Modells aus Norwegen auf. Offenbar hatte jugoslawisches Werkzeug nicht nur Österreich, sondern den halben Kontinent erreicht – und überdauert dort still und zuverlässig die Jahrzehnte.

⇢ Exodus vom Balkan: Warum der Osten seine Menschen verliert



Die Kommentare unter dem Video lasen sich wie eine kollektive Erinnerung. „Jugoslawien hatte Qualität, das war der JUS-Standard (jugoslawische Industrienorm). Kaum jemand hatte solches Material. Das Land exportierte seine Produkte in die ganze Welt und war eine echte Wirtschaftsmacht“, schrieb ein Nutzer – und erntete dafür Hunderte Likes. Ein anderer erinnerte daran, dass die Kühlschränke von Obod und die Waschmaschinen von Gorenje bis heute laufen. Und wieder ein anderer schrieb: „Wir waren die viertgrößte Militärmacht Europas, Mitglied der Blockfreien (Bewegung neutraler Staaten im Kalten Krieg), und unser Pass öffnete alle Türen. Heute erinnert man sich an uns wegen der Qualität, die wir einst hatten.“

Manche Reaktionen gingen noch tiefer. „Sie mussten uns trennen, weil wir sonst eine Weltmacht geworden wären“, hieß es in einem Kommentar. Ein anderer schrieb schlicht: „Mir kamen die Tränen.“ Wie das Portal Blic berichtet, zogen solche Zeilen Tausende Reaktionen nach sich.

Qualität als Kontrast

Dabei ist der Kontrast zur Gegenwart unübersehbar. Während ein Großteil des modernen Werkzeugs aus billigeren Legierungen gefertigt wird und unter starker Belastung nachgibt, trotzt der „Tang“ aus Nova Gradiska nach wie vor der Zeit.

Er wurde nicht gebaut, um ersetzt zu werden – er wurde gebaut, um zu halten.