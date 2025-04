Grauer Freitag in Wien: Wechselhaft mit leichtem Regen

Ein frischer Start in den Freitag: Über Wien legt sich am 25. April eine dichte Wolkendecke, die der Stadt einen eher grauen, aber milden Morgen beschert. Wer heute früh unterwegs ist, sollte den Regenschirm nicht vergessen – es bleibt wechselhaft und stellenweise nieselt es leicht. Doch trotz des trüben Himmels bleibt die Temperatur angenehm, und der Wind sorgt für eine frische Brise in den Straßen der Donaumetropole.

Wetter in Wien und Umgebung

Morgen: Temperaturen um 13 °C, dichte Bewölkung, leichter Sprühregen (ca. 0,04 mm)

Mittags: Rund 14 °C, stark bewölkt bis bedeckt, Sprühregen (ca. 0,05 mm)

Nachmittag/Abend: Wolkendecke bleibt geschlossen, Temperaturen bei 14 °C, Regenschauer bis zu 0,24 mm

Nacht: Abkühlung auf 11 °C, Wind aus Nord-Nordwest bis 18 km/h

Wetterwarnungen: Keine, aber wetterfeste Kleidung empfohlen

Wetter in ganz Österreich

Osten: Von Niederösterreich bis Burgenland Wolken und leichter Regen, 12–16 °C, mäßiger Wind aus Norden

Süden: Kärnten und südliche Steiermark meist trocken, Wolken lockern auf, 15–18 °C

Westen: Vorarlberg, Tirol und Salzburg starten wolkig, nachmittags sonniger, 13–17 °C

Zentrum: Oberösterreich und Steiermark mit wechselnder Bewölkung und Regenschauern, 13–16 °C

Wettertrend für die kommenden Tage

Am Samstag zeigt sich in Wien und weiten Teilen Österreichs die Sonne wieder öfter: Die Wolken lockern auf, es bleibt trocken und die Temperaturen steigen auf bis zu 16 °C.

Der Sonntag verspricht sogar noch mehr Sonne und frühsommerliche 19 °C in Wien – perfektes Ausflugswetter steht bevor.

KOSMO-Wettertipp

Heute lohnt sich ein kurzer Blick nach draußen, bevor man das Haus verlässt: Regenjacke und Schirm sind in Wien und Umgebung keine schlechte Wahl. Wer das Wochenende plant, kann sich aber schon auf deutlich freundlicheres Wetter freuen – vielleicht ist das der perfekte Anlass, Balkon oder Garten frühlingsfit zu machen!