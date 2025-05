Grauer Mai-Start in Wien: Regenschauer und Kühle

Ein grauer Start in den Mai: Wien erwacht am 8. Mai unter dichten Wolken, die Sonne bleibt heute ein seltener Gast. Nach den frühlingshaften Tagen zuvor heißt es nun: Regenschirm nicht vergessen und einen Gang zurückschalten – der Himmel zeigt sich von seiner nassen Seite.

Wetter in Wien und Umgebung

Der Donnerstag: Deutlicher Wetterumschwung in Wien

Temperaturen: 9 bis 12 Grad, Maximum am Nachmittag

Regen: Sprühregen am Morgen, später Regenschauer, 0,5 mm Niederschlag

Bewölkung: 100 Prozent Wolkendecke

Wind: Aus nördlichen Richtungen, 8 bis 11 km/h

Sonne: Kaum Chancen, maximal 15 Sonnenstunden

Wetterwarnungen: Keine, aber wetterfeste Kleidung empfohlen

Wetter in ganz Österreich

Osten: Dichte Wolken, Regenschauer, kühle 10 bis 13 Grad im Burgenland und Niederösterreich

Süden: Kärnten und Steiermark mit vielen Wolken, vereinzelt Schauer, 9 bis 13 Grad

Westen: Tirol und Vorarlberg überwiegend bewölkt, 12 bis 14 Grad, leichte Niederschläge möglich

Zentrum: Oberösterreich und Salzburg mit Übergangswetter, viele Wolken, gelegentlich Regen, 10 bis 13 Grad

Wettertrend für die kommenden Tage

Am Freitag beruhigt sich das Wetter etwas: Die Wolken lockern auf, es bleibt meist trocken und die Temperaturen steigen wieder auf bis zu 14 Grad.

Am Samstag setzt sich der freundliche Trend fort, mit mehr Sonne und Höchstwerten um 17 Grad – der Frühling kehrt langsam zurück.

KOSMO-Wettertipp

Heute ist ein guter Tag für gemütliche Indoor-Aktivitäten oder einen Cafébesuch mit Blick auf den Regen. Wer dennoch raus muss: Regenjacke und feste Schuhe nicht vergessen! Und für alle Frühlingsfans gilt: Durchhalten – schon morgen zeigt sich der Mai wieder von seiner freundlicheren Seite.