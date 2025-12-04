Graz-Amoklauf und Elch Emil: Was Österreich 2025 wirklich bewegte

Die Google-Suchtrends für Österreich 2025 offenbaren ein bemerkenswertes Spiegelbild der gesellschaftlichen Aufmerksamkeit. Unter den zehn meistgesuchten Begriffen finden sich gleich drei Persönlichkeiten aus Salzburg – alle mit Verbindungen zum Red-Bull-Konzern. Die Suchstatistik zeichnet ein vielschichtiges Stimmungsbild, das sowohl von erschütternden Ereignissen wie dem Amoklauf in Graz als auch von kulturellen Phänomenen geprägt ist.

An der Spitze der Suchanfragen steht der Begriff “Amoklauf Graz”, gefolgt von internationalen Krisenherden wie “Iran” und “Israel”. Auch die Messerattacken in Villach und Aschaffenburg beschäftigten die österreichischen Internetnutzer intensiv. Auffällig: Der Ukraine-Konflikt scheint aus dem digitalen Bewusstsein verschwunden zu sein und taucht in keiner Kategorie mehr auf.

Digitale Trendthemen

Bei den “Was-Fragen” dominierten internetbasierte Phänomene. TikTok-Trends wie “Was bedeutet Tralalero tralala” und “Was bedeutet six seven” führten die Liste an. Bemerkenswert ist auch das Interesse an der Nase des Rappers Haftbefehl, deren Zustand angeblich auf Kokainkonsum zurückzuführen sei – diese Frage landete auf dem zehnten Platz.

Haftbefehl selbst entwickelte sich zum zweitwichtigsten Chronik-Thema, befeuert durch die Netflix-Dokumentation “Babo – Die Haftbefehl-Story”. In der Kategorie der Musiker musste er sich nur Song-Contest-Gewinner JJ geschlagen geben, während Kanye West den dritten Rang belegte.

Das Chronik-Ranking führte “Elch Emil” an, der durch seine Wanderung durch Österreich Berühmtheit erlangte. Auf dem dritten Platz landete Andy Byron nach einem kontroversen Kuss-Vorfall bei einem Coldplay-Konzert.

In der allgemeinen Suchstatistik erreichte das iPhone 17 den zweiten Platz, während das Plüschtier Labubu auf Position sieben landete.

Prominente Persönlichkeiten

Bei den prominentesten Österreichern führte Sänger JJ die Liste an, gefolgt vom FPÖ-Vorsitzenden Herbert Kickl und der aufstrebenden Tennisspielerin Lilli Tagger. Im internationalen Sportbereich dominierte Jannik Sinner die Suchanfragen. Der Red-Bull-Athlet Marcel Hirscher schaffte es trotz durchwachsener Leistungen auf den achten Platz.

In der Kategorie “Abschiede” führte der Tod von Felix Baumgartner, bekannt durch seinen spektakulären Red-Bull-Stratos-Sprung. Unter den zehn meistgesuchten verstorbenen Persönlichkeiten befand sich auch Daniel Bauchinger, Partner von Anita Gerhardter, der Mutter des Red-Bull-Erben Mark Mateschitz.

Donald Trump erreichte im Gesamtranking den zehnten Platz, führte jedoch die Liste der internationalen Politiker an – vor Herbert Kickl und Alice Weidel. Bundeskanzler Christian Stocker und sein Amtsvorgänger Karl Nehammer folgten auf den weiteren Plätzen.

Aus den USA schafften es zudem Zohran Mamdani und J. D. Vance unter die Top Ten.

Google basiert seine Rangliste auf den stärksten Suchtrends des Jahres, wobei alltägliche Anfragen wie “Wetter” bewusst ausgeschlossen werden.