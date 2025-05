Großer Internet-Ausfall: Tausende Kunden sind betroffen

Bei Magenta ist derzeit eine österreichweite Netzwerkstörung im Gange. Das Telekommunikationsunternehmen hat auf Anfrage des ORF bestätigt, dass ein technisches Problem nach durchgeführten Wartungsarbeiten die Ursache ist.

Seit etwa 1 Uhr früh verzeichnet die Plattform allestörungen.at zahlreiche Meldungen von Nutzern, die Schwierigkeiten mit ihren mobilen Datenverbindungen haben. Einige Kunden berichten sogar von vollständigen Verbindungsausfällen.

Betroffene Regionen

Wann die technischen Probleme behoben sein werden, lässt sich derzeit nicht prognostizieren. Die Störung betrifft offenbar mehr als 100.000 Magenta-Kunden. Zu den betroffenen Gebieten zählen sowohl die Wiener Innenbezirke innerhalb des Gürtels (1-9 und 20), die äußeren Bezirke (10-19 und 23) sowie die Donaubezirke (21 und 22).

Auch in der Umgebung Wiens, der Zentralregion, dem Wald- und Weinviertel, der Thermenregion, dem Mostviertel sowie im Nord- und Südburgenland inklusive Eisenstadt wurden Verbindungsprobleme gemeldet.

Kommunikationsprobleme

Die Situation wird für betroffene Kunden zusätzlich erschwert, da auch die Serviceline von Magenta sowie deren Webseite zeitweise nur eingeschränkt erreichbar sind. Besonders besorgniserregend: Laut Nutzerberichten sind in einigen Fällen keine Notrufe möglich, was vor allem in Wien und Umgebung für erhebliche Verunsicherung sorgt.

Magenta hat bislang keinen genauen Zeitpunkt für die Behebung des Problems bekannt gegeben. Auch zu möglichen Kompensationen für betroffene Kunden hat sich das Unternehmen bisher nicht geäußert. Techniker arbeiten nach Angaben des Unternehmens mit Hochdruck an der Lösung des Problems.