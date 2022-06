Großer Sex-Skandal: Netflix musste “Biene Maja”- Serie sofort löschen!

Netflix zeigte eine computeranimierte Neuauflauge von Zeichentrickserie “Biene Maja”, welcher großen Ärger bereitete. In einer Folge entdeckte eine Mutter eine obszöne Zeichnung. Daraufhin entfernte der Streamingdienst die Folge umgehend. Die User reagieren unterschiedlich.

Wer kennt die Kult-Serie “Biene Maja” nicht. In den 70er Jahren wurden die Abenteuer um die kleine Biene als Zeichentrickserie berühmt. Seit 2013 stellt der Streamingdienst Netflix die computeranimierte Serie zu Verfügung. Jedoch ist die Neuauflage im deutschsprachigen Raum nicht mehr verfügbar.

Penis in “Biene Maja” – Serie aufgetaucht

In der neuen Version, machte ein Youtuber in der 35. Folge eine perverse Entdeckung. Biene Maja und ihr Freund Willi flogen um einen ausgehöhlten Baumstamm herum, wo eine Peniszeichnung zu sehen ist. Netflix musste sofort die Folge der Kinderserie “Biene Maja” löschen, weil sie unpassende Szenen darstellte.

„Bitte seid aufmerksam, was eure Kinder schauen!!“, schreibt eine schockierte Mutter auf Facebook. „Ich weiß, dass so etwas nicht in einer Sendung für Kinder sein sollte. Ich bin davon sehr angewidert. Es gibt keinen Grund, dass meine Kinder so etwas sehen“, setzt sie aufgewühlt fort.

Peniszeichnung spaltet das Netz

Während einige User sich im Netz empörten, nahmen viele Personen die Penisbezeichnung mit Humor auf. Unklar ist, ob der Grafiker der Kinderserie dies mit Absicht tat oder einfach eine nicht gewollte Ähnlichkeit darstellte.

Sex-Skandal in “Biene Maja” kein Einzelfall

Der Blog “Slashfilm”, der sich mit Filmen- und Serienreviews beschäftigt, schreibt, dass dieser Vorfall in der Kinderserie kein Einzelfall sei. Auch in anderen Zeichentrickfilmen wie etwa Disneyfilmen kommen Penise des Öfteren vor. Viele User tendieren, dass es sich um versteckte Zeichen handelt.

Auf der nächsten Seite könnt ihr euch die Peniszeichnung in “Biene Maja”-Serie ansehen!

Quelle: Faktastisch, Stern