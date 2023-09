Großer Weißer Hai in der Adria gefangen und verkauft

In der Adria wurde ein junger Großer Weißer Hai gefangen und an ein Restaurant verkauft, ein Vorfall, der die Aufmerksamkeit von Meeresbiologen und Umweltschützern auf sich zieht.

Ein junger Großer Weißer Hai wurde kürzlich von Fischern bei Rogoznica gefangen und für wenig Geld verkauft. Dieser Vorfall hat die Aufmerksamkeit von Petar Kruzic, einem bekannten kroatischen Meeresbiologen, erregt. Kruzic hat über die Facebook-Gruppe „Lebende Welt der Adria“ alle dortigen Fischer aufgefordert, gefangene Haie nicht zu verkaufen, sondern an das Institut für Ozeanographie und Fischerei weiterzuleiten.

„Der letzte Angriff eines Großen Weißen Hais auf einen Menschen war 2008 bei Vis und war nicht tödlich“, sagte Kruzic und fügte hinzu, dass in der Adria 33 Arten von Haien leben, von denen drei potenziell gefährlich sind: der Langnasenhai, der Atlantische Hai und der Große Weiße Hai.

Alen Soldo, ordentlicher Professor am Lehrstuhl für Meeresstudien an der Universität Split, erklärte gegenüber dem kroatischen N1, dass der Große Weiße Hai nicht ständig in der Adria lebt, sondern gelegentlich wegen Nahrung, hauptsächlich Thunfisch, hierher verirrt.

„Abstand halten und Respekt zeigen“

Frane Madiraca, Doktorand an der Universität Hamburg, bezeichnete den Fang der Fischer bei Rogoznica als „eine sehr große Entdeckung“. Er gab zudem Verhaltenshinweise für den Fall einer Begegnung mit einem Hai: „Man sollte Abstand halten und Respekt zeigen. Man sollte ruhig bleiben, sich in Sicherheit bringen, keinen Lärm im Meer machen. Man sollte auch vertikal im Meer stehen, denn horizontal suggeriert, dass wir verwundbar sind.“

Die Frage, warum die Fischer diesen Fang nicht der zuständigen Behörde gemeldet haben, sondern ihn an ein Restaurant verkauft und sich zuvor mit dem Hai fotografiert haben, bleibt offen.