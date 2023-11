Großmutter-Hypothese enthüllt: Waschen Sie diese Körperbereiche genug?

Die „Großmutter-Hypothese“ könnte mehr Wahrheit enthalten, als wir denken. Forscher der George Washington Universität haben herausgefunden, dass bestimmte Körperbereiche, die wir möglicherweise nicht so oft waschen, wie unsere Großmütter uns geraten haben, verschiedene Arten von Bakterien beherbergen können, die unsere Gesundheit beeinträchtigen könnten.

Erinnern Sie sich an die Zeiten, als Ihre Großmutter Sie dazu ermahnte, hinter den Ohren, zwischen den Fingern und im Bauchnabel zu waschen? Nun, es stellt sich heraus, dass sie vielleicht recht hatte. Forscher der George Washington Universität haben die sogenannte „Großmutter-Hypothese“ untersucht und dabei einige interessante Entdeckungen gemacht.

Als ich ein Kind war, leitete meine Großmutter die Kinder in der Familie an, ‚hinter den Ohren, zwischen den Fingern und im Bauchnabel zu reiben'“, erklärte Keith Crandall, Doktor der Wissenschaften und Professor für Biostatistik und Bioinformatik an der George Washington Universität. Diese Anweisungen bilden die Grundlage der „Großmutter-Hypothese“, die besagt, dass Menschen diese drei Körperbereiche nicht so oft waschen, wie sie es mit der Haut an ihren Händen und Füßen tun.

Die Forscher analysierten Hautabstriche von 129 Studenten und stellten fest, dass die Mikroben in den Bereichen, die regelmäßig gewaschen werden, wie die Unterarme und Unterschenkel, vielfältiger waren und potenziell zu einem gesünderen Mikrobiom beitrugen als die Proben hinter den Ohren, zwischen den Fingern und im Bauchnabel.

Wenn feuchte und fettige Körperbereiche wie diese nicht oft genug gewaschen werden, bietet dies bestimmten unerwünschten Mikroben die Möglichkeit, das gesamte Mikrobiom zu verändern und möglicherweise Hautzustände wie Ekzeme oder Akne zu verursachen.

Die Autoren weisen jedoch darauf hin, dass aufgrund der relativ kleinen Stichprobengröße weitere Forschungen erforderlich sind, um einen genaueren Einblick zu erhalten, wie das Waschen oder Nichtwaschen verschiedener Körperbereiche unsere Gesundheit beeinflussen kann.