Grüne: Ex-Justizministerin Zadić steigt zur Gewessler-Vize auf

Mit starkem Rückhalt in der Partei steigt Alma Zadic in der grünen Hierarchie auf. Die Ex-Justizministerin übernimmt eine Schlüsselposition neben Parteichefin Gewessler.

Alma Zadic wurde am Freitag mit deutlicher Zustimmung zur neuen stellvertretenden Bundessprecherin der Grünen gewählt. Die Entscheidung fiel im erweiterten Bundesvorstand der Partei, wie aus einer offiziellen Mitteilung hervorgeht. Diese Personalentscheidung stellt eine wichtige Veränderung in der Führungsriege der Grünen dar.

Zadic übernimmt die Position von Leonore Gewessler, die im Juni zur Bundessprecherin aufgestiegen war und zuvor als Stellvertreterin des aus dieser Funktion ausgeschiedenen Werner Kogler gedient hatte.

Führungsteam komplett

In der Parteiführung bleibt Stefan Kaineder weiterhin als Stellvertreter an der Seite von Parteichefin Gewessler tätig.

Seine Bestätigung in dieser Rolle unterstreicht die Beständigkeit innerhalb der grünen Führungsstruktur.