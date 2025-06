Hai-Alarm in der Adria: Weißer Hai taucht plötzlich auf!

Da der Artikel einen konkreten Ort enthält und aus dem Ressort „Chronik“ stammt, prüfe ich, ob ein Kartenausschnitt sinnvoll wäre. Der Hai wurde etwa zwölf Kilometer vor der Küste Montenegros gefangen. Da dies eine recht ungenaue Ortsangabe ist und keine spezifische Adresse, ist eine Karteneinbettung hier nicht sinnvoll.

Ein junger Weißer Hai ging einem Fischer vor Montenegro ins Netz. Der seltene Fund überrascht Experten nicht – die gefürchteten Jäger gehören seit jeher zur Adria.

In der Adria wurde erneut ein Weißer Hai entdeckt – bereits der zweite Fund innerhalb von zwei Jahren. Das Institut für Meeresbiologie in Montenegro bestätigte, dass der Fischer Gojko Mitrovic das junge Exemplar in 115 Metern Tiefe gefangen hat. Der Fang ereignete sich etwa zwölf Kilometer vor der Küste. Wissenschaftler erhielten umgehend Bildmaterial zur genaueren Untersuchung.

Entgegen verbreiteter Annahmen ist das Vorkommen des Weißen Hais in der Adria laut dem Institut keine Besonderheit. Diese Haiart gehört zum natürlichen Ökosystem des gesamten Mittelmeerraums, wenngleich ihre Bestände heute deutlich geschrumpft sind. Obwohl der Weiße Hai weltweit bekannt ist, gilt die mediterrane Population als gefährdet.

In der Fachliteratur sind nur vereinzelte Sichtungen dokumentiert. Der aktuelle Fund stellt erst den dritten registrierten Fang in den Mittelmeergewässern der letzten drei Jahrzehnte dar.

⇢ Bora entfacht Todesfalle: Touristen fliehen in Panik vor Waldbrand



Seltene Begegnungen

Zwischenfälle mit Menschen kommen äußerst selten vor. Ein dokumentierter Fall ereignete sich 2008, als der Slowene Damjan Pesek beim Tauchen nahe der kroatischen Insel Vis attackiert wurde.

Pesek beschrieb die Begegnung nicht als schmerzhaft, sondern eher als plötzlichen Stoß. Bei dem Versuch, sich mit einer Harpune zu verteidigen, bemerkte er das umgebende Blut. Der Hai hielt dabei nur wenige Meter Abstand und fixierte ihn mit seinem Blick.

Dank der schnellen Reaktion seiner Begleiter konnte Pesek aus dem Wasser gerettet und sofort medizinisch versorgt werden.

Bedrohter Jäger

Während der Weiße Hai in der Populärkultur oft als furchteinflößender Jäger dargestellt wird, ist die Realität eine andere. Die Population im Mittelmeer gilt inzwischen als vom Aussterben bedroht. Meeresbiologen vermuten sogar, dass die Adria als Kinderstube für diese Haiart dienen könnte – was den Fund des jungen Exemplars erklären würde.

Die Hauptursache für den dramatischen Rückgang ist menschlicher Natur: Überfischung und der Schwund ihrer Hauptbeute, insbesondere Thunfisch, haben dazu geführt, dass Sichtungen heute äußerst selten sind.

⇢ Brennendes Auto legt Adria-Hauptroute lahm – Tunnel Sveti Rok gesperrt



Schutzmaßnahmen wie Fangverbote und die Ausweisung von Meeresschutzgebieten existieren zwar, werden von Experten jedoch als unzureichend bewertet. Die Durchsetzung ist in vielen Regionen mangelhaft und illegale Fischerei bleibt ein erhebliches Problem für den Erhalt dieser faszinierenden Meereslebewesen.