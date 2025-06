Sommer-Achterbahn: Erst 35 Grad, dann droht ein Hagelchaos!

Nach dem Hagelchaos atmet Österreich kurz durch. Ein Zwischenhoch bringt sommerliche Stabilität, bevor die Gewitterfront am Donnerstag zurückkehrt.

Nach dem heftigen Hagelsturm zu Wochenbeginn kehrt in Österreich vorübergehend meteorologische Ruhe ein. Ein Zwischenhoch stabilisiert das Wettergeschehen, bevor ab Donnerstag erneut Unwetter drohen. Die kommenden Tage präsentieren sich als typischer Sommercocktail aus Sonnenschein und kräftigen Gewitterepisoden.

Der jüngste Unwettereinbruch hat vor allem in der Steiermark, Niederösterreich und Oberösterreich erhebliche Schäden hinterlassen. Zahlreiche Hausdächer wurden abgedeckt, parkende Fahrzeuge durch großkörnigen Hagel beschädigt und landwirtschaftliche Kulturen teilweise komplett zerstört. Erste Schätzungen der Versicherungen gehen von Schäden in Millionenhöhe aus.

Stabile Wetterlage

Der Dienstag steht ganz im Zeichen eines stabilisierenden Zwischenhochs. Eine westliche Luftströmung transportiert sehr warme, aber energetisch etwas abgeschwächte Luftmassen nach Österreich. Überwiegend zeigt sich die Sonne, nur vereinzelt ziehen harmlose Wolkenfelder vorüber. Im südlichen Bergland können nachmittags lokale Schauer oder kurze Gewitter auftreten, während der Großteil des Landes von freundlichem und trockenem Wetter profitiert. Der Wind aus westlicher Richtung bläst lebhaft bis kräftig, die Thermometer klettern auf Werte zwischen 26 und 30 Grad.

Hochsommerliche Hitze

Am Mittwoch dominiert hochsommerliches Wetter das Geschehen: Bei spärlicher Bewölkung setzt sich überwiegend die Sonne durch. Im Tagesverlauf bilden sich über den Gebirgszügen Quellwolken, die von der Silvretta bis zu den Tauern vereinzelt lokale Hitzegewitter auslösen können. Der Westwind lässt nach und weht meist nur noch mäßig. Die Temperaturen ziehen deutlich an und erreichen 29 bis 35 Grad, wobei im niederösterreichischen Marchfeld die höchsten Werte gemessen werden.

Wetterumschwung droht

Bereits am Donnerstag kündigt sich eine Wetteränderung an. In den westlichen Landesteilen ziehen schon morgens Schauer und Gewitter auf, die sich im Tagesverlauf entlang des Alpenbogens ausbreiten. Vom Donauraum ostwärts bleibt es zunächst sonnig und niederschlagsfrei, bevor am Abend auch hier die Gewitterneigung merklich zunimmt. Der Wind frischt erneut auf und weht lebhaft bis kräftig. In der schwülen Luftmasse werden zuvor noch 28 bis 35 Grad erreicht – mit Spitzenwerten abermals im Osten des Landes.

Der Freitag präsentiert sich wechselhafter. Anfangs überwiegen dichte Wolkenfelder, begleitet von durchziehenden Schauern, stellenweise auch mit Gewittertätigkeit. Besonders entlang der Voralpen hält sich die unbeständige Witterung bis in den Nachmittag. In den tiefer gelegenen Landesteilen lockert die Bewölkung später auf und die Sonne kommt zeitweise zum Vorschein.

Der Nordwestwind bleibt tagsüber kräftig, lässt jedoch gegen Abend nach.