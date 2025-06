Baba Vangas düstere Prophezeiung wird wahr!

Die Flammen in Los Angeles wecken unheimliche Erinnerungen an düstere Prophezeiungen. Was die blinde Seherin Baba Vanga für 2025 voraussagte, scheint bereits Realität zu werden.

Kaum hat das neue Jahr begonnen, zeigt sich eine bemerkenswerte Parallele zwischen den aktuellen Bränden in Los Angeles und den Vorhersagen der bulgarischen Seherin Baba Vanga (1911-1996, blinde Wahrsagerin vom Balkan, die für ihre angeblichen Prophezeiungen bekannt wurde). Die in ihrer Heimat als Heilige verehrte Frau hatte für 2025 mehrere schwerwiegende Naturkatastrophen prophezeit. Besonders auffällig: Sie warnte vor verheerenden Feuern und Überschwemmungen, die tausende Menschen in Mitleidenschaft ziehen könnten. Genau dieses Szenario entfaltet sich derzeit in Los Angeles, wo seit mehreren Tagen Brände wüten und erhebliche Teile der Metropole verwüstet haben.

Wissenschaftliche Erklärungen

In ihren Prophezeiungen nannte Baba Vanga konkret die amerikanische Westküste als Schauplatz massiver Zerstörungen im laufenden Jahr und erwähnte auch die Möglichkeit seismischer Aktivitäten. Experten führen die Feuerkatastrophe allerdings auf die klimatischen Veränderungen in Kalifornien zurück. Der US-Wetterdienst hat inzwischen die höchste Warnstufe für Brandgefahr ausgerufen und verweist auf die kritische Kombination aus geringer Luftfeuchtigkeit, ausgetrockneter Vegetation und kräftigen Windböen. Trotz dieser wissenschaftlichen Erklärungen untersuchen die Behörden alle möglichen Ursachen – bereits über 40 Personen wurden im Zusammenhang mit den jüngsten Ereignissen festgenommen.

Die Waldbrände, die laut übereinstimmenden Einschätzungen von Experten durch eine Kombination aus ungewöhnlich trockenen Wetterbedingungen, starken Santa-Ana-Winden und den Folgen des menschengemachten Klimawandels verursacht wurden, entwickelten sich zu einer der schwersten Naturkatastrophen in der Geschichte Kaliforniens. Bislang wurden mindestens 30 Todesfälle bestätigt, mehr als 16.000 Gebäude wurden zerstört und mehr als 235.000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen.

Apokalyptische Szenen

Die genaue Brandursache bleibt bislang ungeklärt, doch das Ausmaß der Zerstörung wird von Augenzeugen als „apokalyptisch“ beschrieben. Eine vollständige Schadensbilanz ist noch nicht möglich. Durch anhaltende Starkwinde breiten sich die Flammen weiterhin aus.

Warum glauben Menschen an Prophezeiungen?

Psychologen erklären, dass besonders in Krisenzeiten wie diesen Menschen verstärkt nach einfachen Erklärungen und Sinnzusammenhängen suchen. Die Verbreitung von Informationen über angebliche Prophezeiungen in sozialen Medien wird durch Faktoren wie Angst, Gefühle von Kontrollverlust und den Wunsch nach Vorhersehbarkeit begünstigt. Diese psychologischen Mechanismen machen uns empfänglicher für Narrative, die komplexe Ereignisse wie Naturkatastrophen in einen vermeintlich größeren, vorhersehbaren Zusammenhang stellen – unabhängig davon, ob wissenschaftliche Belege dafür existieren.

