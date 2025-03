Hand-Ess-Challenge: Frau steckt im Mund des Partners fest (VIDEO)

Eine skurrile Rettungsaktion in Chinas Jilin-Provinz: Eine Frau blieb mit ihrer Hand im Mund ihres Freundes stecken. Ein Arzt befreite das Paar.

Ungewöhnlicher Vorfall

Ein ungewöhnlicher Rettungseinsatz sorgte in der chinesischen Provinz Jilin für Aufsehen, als am 18. März eine Frau mit ihrer Hand im Mund ihres Freundes stecken blieb. Das Paar hatte sich an der sogenannten „hand-eating challenge“ versucht, bei der die Freundin ihre Faust in den Mund ihres Partners schob. Die Hand ließ sich jedoch nicht mehr herausziehen, was die Frau als das Gefühl beschrieb, ihre Hand sei „in einem Fleischwolf gefangen“.

Nachdem sie alle eigenen Befreiungsversuche ausgeschöpft hatten, suchten sie ein Krankenhaus auf. Ein Freund begleitete sie und hielt die ungewöhnlichen Szenen mit seiner Kamera fest. Ein Arzt konnte das Paar nach 20 Minuten trennen. Die Ursache für das Dilemma könnte in Muskelkrämpfen im Mund des Mannes liegen, die ihn zwangen, stärker zuzubeißen.