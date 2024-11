Hanuma kocht: Der perfekte Kaiserschmarrn

Foodbloggerin Elma Pandzic verzückt ihre Follower in ihrem zweisprachigen Blog “Hanuma kocht” regelmäßig mit Rezepten aus ihren beiden Heimaten – Österreich und Bosnien-Herzegowina.

Das Rezept zum Kaiserschmarrn war eines der ersten, die ich vor 10 Jahren auf meinem Blog veröffentlicht habe. Ich habe es im Laufe der Jahre überarbeitet und auf unsere Familiengröße angepasst. Die Änderungen sorgen dafür, dass er noch luftiger und gelingsicherer ist. Kaiserschmarrn ist eines meiner Lieblingsdesserts und deswegen hat er auch ein kleines Makeover verdient. Auf meinem Blog findet ihr zudem ein Rezept für Zwetschgenröster und Apfelmus. Damit steht dem perfekten Wochenend-Dessert nichts im Wege.

Zutaten für 4 Personen:

8 Eiweiß Gr. M + Prise Salz + 2 EL Zucker (=30 g)

8 Eigelbe Gr. M + etwas Vanille + 2 EL Zucker (=30 g)

400 ml Milch

250 g Mehl glatt (in Ö Typ W480, in D 405er)

Außerdem:

150 g Rosinen + etwas Rumaroma + Wasser

ca. 100 g Butter zum Ausbacken

Puderzucker zum Bestreuen

Zubereitung

1) Gebt die Rosinen in eine Schüssel, zusammen mit dem Rumaroma, und übergießt sie mit heißem Wasser. Lasst sie stehen, bis der Teig vorbereitet ist. Gebt das Eiweiß (auf Zimmertemp.) in eine saubere Schüssel. Fügt das Salz hinzu und mixt, bis die Masse schaumig ist. Dann gebt ihr nach und nach den Zucker dazu und mixt weiter, bis ihr einen stabilen Eischnee habt.

2) Mixt Eigelbe, Vanille und Zucker cremig. Rührt nach und nach die Milch ein und siebt das Mehl hinein.

3) Verteilt die Eigelbmasse über dem Eischnee oder gebt den Eischnee portionsweise zur Eigelbmasse dazu und hebt sie unter. Wichtig: nicht zu fest und schnell rühren, damit das Volumen im Teig erhalten bleibt.

4) Seiht die Rosinen ab. Erhitzt eine beschichtete Pfanne und verteilt darin ein kleines Stück Butter. Reduziert die Hitze. Bei mir ist das Stufe 7 von 9. Füllt die Masse ein (nicht zu viel und nicht ganz bis zum Rand – siehe Video). Verteilt über der Masse ein paar Rosinen.

Lesen Sie auch: Hanuma kocht: Saftiger, veganer SchokokuchenFoodbloggerin Elma Pandzic verzückt ihre Follower in ihrem zweisprachigen Blog “Hanuma kocht” regelmäßig mit Rezepten aus ihren beiden Heimaten –

Hanuma kocht: Saftiger, veganer SchokokuchenFoodbloggerin Elma Pandzic verzückt ihre Follower in ihrem zweisprachigen Blog “Hanuma kocht” regelmäßig mit Rezepten aus ihren beiden Heimaten – Hanuma kocht: Zwetschgenröster traditionellFoodbloggerin Elma Pandzic verzückt ihre Follower in ihrem zweisprachigen Blog “Hanuma kocht” regelmäßig mit Rezepten aus ihren beiden Heimaten –

Hanuma kocht: Zwetschgenröster traditionellFoodbloggerin Elma Pandzic verzückt ihre Follower in ihrem zweisprachigen Blog “Hanuma kocht” regelmäßig mit Rezepten aus ihren beiden Heimaten – Hanuma kocht: Süße Watte-Kipferl mit Powidl und HagebuttenmarmeladeFoodbloggerin Elma Pandzic verzückt ihre Follower in ihrem zweisprachigen Blog “Hanuma kocht” regelmäßig mit Rezepten aus ihren beiden Heimaten –

5) Backt den „Riesenpfannkuchen“ so lange, bis er von unten eine goldgelbe Farbe angenommen hat. Dann teilt ihr ihn auf mehrere Stücke auf und wendet diese. Wartet wieder ein paar Minuten und ihr könnt ihn mit einem Pfannenwender in Stücke reißen. Alle nochmals kurz wenden und anrichten. Den lauwarmen Kaiserschmarrn mit Puderzucker bestreuen und mit Zwetschgenröster und/oder Apfelmus servieren. Guten Appetit!