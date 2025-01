Hanuma kocht: Hühnchen mit Weizenreis aus der Pfanne

Foodbloggerin Elma Pandzic verzückt ihre Follower in ihrem zweisprachigen Blog “Hanuma kocht” regelmäßig mit Rezepten aus ihren beiden Heimaten – Österreich und Bosnien-Herzegowina.

Weizenreis ist ein anderer Name für Sonnen-, oder Zartweizen bzw. vorgekochten Hartweizen. Es handelt sich dabei um geschälten Weizen, der ähnlich wie Reis oder andere Getreideprodukte zubereitet wird. Er stammt aus Frankreich und wird oft als Beilage oder Grundlage für Salate, Eintöpfe und Pfannengerichte verwendet. Er ist reich an Ballaststoffen, Eiweiß und Vitaminen und gilt als gesunde Alternative zu Reis, Pasta oder Kartoffeln. Ihr wisst nicht, welches Produkt das ist? Ebly, Weizli oder Weizenkörner von Spar Vital kennt ihr vielleicht. Für dieses Rezept solltet ihr im Supermarkt nach diesen oder ähnlichen Produkten Ausschau halten.

Zutaten für 4 Personen

500 g Hühnerfleisch – z.B ausgelöste Oberkeulen

Marinade: 2 TL Salz, ¼ TL Pfeffer,1 TL Paprikapulver,

1 TL Knoblauchpulver, 2-3 EL Sonnenblumenöl

1 Zwiebel

2 Karotten

2 TL Knoblauchpaste oder 2 Knoblauchzehen

1 EL Tomatenmark

2 TL Paprikapulver

150 g Weizenreis (vom Typ Ebly, Weizli, Weizenkörner von Spar Vital oder andere)

500 ml Hühnerbrühe

Kräuter nach Wahl

Zubereitung

1) Zuerst wird das Fleisch mariniert. Vermischt dafür alle Zutaten für die Marinade, reibt sie ins Fleisch ein und lasst es zumindest 30 min ziehen.

2) Schält die Zwiebel und die Karotten und zerkleinert sie im Universalzerkleinerer oder schneidet sie sehr fein.

3) Erhitzt in einer Pfanne etwas Öl und bratet das Fleisch kurz und scharf an. Nehmt es heraus und bratet die Zwiebeln und Karottenwürfel an. Gebt Tomatenmark, Paprikapulver, Knoblauchpaste und Weizenkörner (ein Waschen ist nicht notwendig) dazu und löscht alles mit der Brühe ab.

4) Jetzt wird noch mit etwas Salz und Pfeffer gewürzt. Legt das angebratene Fleisch darüber und reduziert die Hitze auf Stufe 4-5 von 9. Gebt einen Deckel auf die Pfanne und köchelt alles ca. 20-25 min lang, bzw. bis die Flüssigkeit aufgesogen und die Körner weich gekocht sind. Guten Appetit!