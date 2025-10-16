Hanuma kocht: Süßer Traum mit Sirup, Kokos und Pudding

Foodbloggerin Elma Pandžić verzückt ihre Follower in ihrem zweisprachigen Blog “Hanuma kocht” regelmäßig mit Rezepten aus ihren beiden Heimaten – Österreich und Bosnien-Herzegowina.

Das ist mein Lieblingsdessert der türkischen Küche und ich habe es in Istanbul so oft ich nur konnte genossen. Ihr merkt also, es war an der Zeit, das Rezept mit euch zu teilen. Das ist ein Dessert, das an 1001 Nacht erinnert – weich, saftig und cremig. Perfekt für Gäste oder besondere Anlässe.

Zutaten für 6 Portionsschälchen

(wichtig: ofenfest, ca. 10–12 cm Ø 4 cm hoch)

Für den Teig

4 Eier (Gr. M)

50 g Zucker

etwas Vanille

100 g Semmelbrösel

80 g Kokosraspeln

70 ml Sonnenblumenöl

1 TL Backpulver

Für den Sirup:

200 g Zucker

400 ml Wasser

Für den Pudding

800 ml Milch

80 g Zucker

80 g Speisestärke

etwas Vanille (Mark, Vanillezucker oder Vanillepaste)

50 g weiße Schokolade

125 ml Sahne

30 g Butter

Zum Bestreuen:

fein gemahlene Pistazien

oder Pistazien und Puderzucker 1:1

Zubereitung

1) Sirup vorbereiten: Zucker und Wasser in einen kleinen Topf geben, aufkochen lassen und auf Stufe 7 von 9 ca. 5–8 Minuten köcheln lassen. Vom Herd nehmen und komplett auskühlen lassen.

2) Teig zubereiten: Eier, Zucker und Vanille in einer Rührschüssel mit dem Handmixer mehrere Minuten cremig-schaumig aufschlagen. Öl langsam einrühren. Backpulver, Semmelbrösel und Kokosraspeln dazugeben. Die cremige Masse am besten in einen Spritzbeutel füllen und auf dem Boden der 6 befetteten ofenfesten Schälchen verteilen (sieht wenig aus, aber der Teig geht noch auf).

3) Backen: Im vorgeheizten Backofen bei 180°C Ober-/Unterhitze ca. 20 Minuten backen, bis die Oberfläche goldgelb ist. Jeder Ofen ist anders – also zum Ende hin im Auge behalten.

4) Tränken mit Sirup: Die Schälchen nach dem Backen mehrmals mit einem Holzstäbchen oder einer Gabel einstechen. Den ausgekühlten Sirup gleichmäßig über alle Schälchen verteilen. Einige Minuten stehen lassen, bis der Teig alles aufgesogen hat.

5) Pudding kochen: Milch, Zucker, Stärke und Vanille gut verrühren und unter Rühren aufkochen. So lange kochen, bis ein cremiger Pudding entstanden ist. Vom Herd nehmen und sofort weiße Schokolade, Butter und Sahne einrühren.

6) Zusammensetzen: Den heißen Pudding direkt über die Sirup-Teig-Schicht in den Schälchen geben. Komplett abkühlen lassen (erst Zimmertemperatur, dann am besten 1–2 Stunden in den Kühlschrank).

7) Dekorieren & Servieren: Kurz vor dem Servieren großzügig mit fein gemahlenen Pistazien bestreuen oder einen Teil gemahlene Pistazien und einen Teil Puderzucker vermischen und damit bestreuen, wer eine feinere Konsistenz wünscht.

Haltbarkeit: Im Kühlschrank, gut abgedeckt, ca. 3 Tage.