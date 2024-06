Hanuma kocht: Watteweicher Zitronenkuchen

Foodbloggerin Elma Pandzic verzückt ihre Follower in ihrem zweisprachigen Blog “Hanuma kocht” regelmäßig mit Rezepten aus ihren beiden Heimaten – Österreich und Bosnien-Herzegowina.

Weil viele von euch wegen der aktuellen Situation bekannte Marken wie Starbucks boykottieren, habt ihr mich gebeten, einige der Klassiker dieser Marken nachzumachen, wie z.B den berühmten Zitronenkuchen. Nach einigen Versuchen habe ich es geschafft, einen Kuchen zu kreieren, der bis zu 1 Woche weich und saftig bleibt. Wer es also locker-luftig mag, darf sich an diesem Rezept bedienen. Falls ihr eher auf einen festeren Zitronenkuchen im Sandkuchen-Stil steht, dann findet ihr dazu auch ein Rezept auf meinem Blog.

Zutaten für 1 Kastenform der Größe 25 x 11 cm:

125 g weiche Butter

40 ml Sonnenblumenöl

180 g Zucker

Abrieb ½ Zitrone (bio, unbehandelt)

3 Eier Gr. M auf Zimmertemp.

Prise Salz

etwas Vanille

Saft ½ Zitrone (=ca. 20 ml)

120 ml Milch auf Zimmertemp.

230 g Mehl

½ Pkg. Backpulver (=8 g)

Glasur:

180 g Puderzucker

15 ml Zitronensaft

10 ml Milch

Zubereitung

1) Kastenform mit Backpapier auslegen (siehe Kurzvideo). Den Ofen auf 160 Grad O/U Hitze vorheizen. Zitronenabrieb und Zucker vermischen. Den Abrieb mit einer Gabel in den Zucker einarbeiten. So entfaltet sich das Aroma besser.

2) Butter und Öl in einer Schüssel cremig mixen. Die Zucker-Zitronenmischung hinzufügen und weiterrühren, bis eine cremige Masse entstanden ist.

3) Ein Ei nach dem anderen unter Rühren dazugeben. Prise Salz, Vanille, Zitronensaft und Milch zügig einrühren. Achtung: durch den Zitronensaft wird die Masse griselig. Das ist ganz normal. Durch die Zugabe des Mehls, gleicht sich alles aus.

4) Vermischt Mehl mit Backpulver und gebt es dazu. Nicht zu lange mixen! Sobald sich alle Zutaten verbunden haben, aufhören, die Masse in die vorbereitete Form umfüllen und glattstreichen.

5) Befettet ein Buttermesser mit Öl und zieht damit eine Linie in der Mitte des Teiges. Backt den Kuchen bei 160 Grad O/U Hitze ca. 55-60 min. Unbedingt Stäbchenprobe (in der Mitte des Kuchens) machen. Ist das Stäbchen sauber, ist der Kuchen fertig.

6) Aus dem Ofen nehmen, kurz auskühlen lassen und das Backpapier vom noch lauwarmen Kuchen abziehen. Vollständig auskühlen lassen.

7) Mit Puderzucker bestreuen oder eine Glasur zubereiten. Zitronensaft und Milch portionsweise hinzufügen, je nachdem wie dick die Glasur sein soll. Ich mag meine etwas dünner. Für eine weiße, dicke Glasur, weniger Milch und Zitronensaft verwenden. Glasur festwerden lassen und genießen. Luftdicht verpackt hält sich der Kuchen 2 Tage auf Zimmertemp. oder bis zu 1 Woche im Kühlschrank.

Tipps

a) Meine Zitrone ist recht groß. Daher reichen Abrieb und Saft der halben Zitrone aus. Sollte eure kleiner sein, verwendet ihr Saft und Abrieb der ganzen Zitrone.

b) Sollte eure Backform größer sein als meine, müsst ihr die Backzeit anpassen. Bei einer Form mit z.B 30 cm Länge, dauert es ca. 45-50 min, bis der Kuchen fertig ist. Eine kleinere Form als meine solltet ihr nicht verwenden, da der Kuchen überlaufen kann.

c) Am besten immer auf Zimmertemp. servieren. Wenn ihr den Kuchen im Kühlschrank lagert, nehmt ihn 1 Stunde vor dem Servieren heraus, oder gebt ihn für ein paar Sekunden in die Mikrowelle. Durch den Butteranteil wird er im Kühlschrank nämlich fest.