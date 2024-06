MC Stojan provoziert nach Trennung seine 22 Jahre jüngere Ex-Freundin Zorana

Das Showgeschäft ist nicht nur ein Ort des Glanzes und der Glorie, sondern auch der persönlichen Dramen, die oft im Rampenlicht der Öffentlichkeit ausgetragen werden. Ein aktuelles Beispiel liefert die Beziehung und die darauf folgende Trennung des bekannten Sängers MC Stojan und seiner 22 Jahre jüngeren Partnerin Zorana Micanovic, die in den sozialen Medien für Schlagzeilen sorgt.

Der Auslöser der Trennung scheint ein Trip des Sängers nach Zypern gewesen zu sein, den er überwiegend in weiblicher Gesellschaft verbracht hat. Durch die Linse seines Instagram-Accounts geteilt, zeigte MC Stojan weltweit, wie er seine Tage auf der Insel mit verschiedenen Frauen genoss. Ein spezifischer Clip, in dem er sich lachend am Strand mit Freundinnen filmte und dabei meinte: „Ich weiß nicht, was auf Zypern vor sich geht. Zorana, entschuldige, es ist nun mal so. Es war nicht mit Absicht“, sorgte schließlich für das Ende der Beziehung. Zorana Micanovic, getroffen von den Bildern und Worten, erklärte öffentlich das Aus der Beziehung und bekräftigte dies in einer Stellungnahme gegenüber der Presse.

(FOTO: Instagram/@mc_stojan)

Nachspiel der Trennung

Während Micanovic aufgrund ihres angeschlagenen Gesundheitszustands nach der Trennung Auftritte absagen muss, nutzt MC Stojan Social Media weiterhin, um die Situation anzuheizen. Er lehnt sich ironisch in das Drama, indem er ein Video von sich und dem gemeinsamen Duett „Namerno“ (Mit Absicht) hochlädt, begleitet von provokanten Kommentaren. Dieses Verhalten entfacht Spekulationen und Kommentare unter seinen Followern, ob er auf diese Weise vielleicht die Aufmerksamkeit seiner Ex-Partnerin auf sich ziehen möchte.

